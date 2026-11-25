Shintaro Sakamoto se presentará el martes 8 de diciembre en Niceto Club, en una fecha que reunirá su pop psicodélico con canciones atravesadas por el funk y el soul. El imperdible concierto contará con Juan Wauters como invitado especial.

{{{htmlAmp}}}

El compositor japonés llegará a Buenos Aires con material de Yoo-hoo, su quinto disco solista, publicado en enero de 2026. También recorrerá canciones de un catálogo que comenzó a construir tras la separación de Yura Yura Teikoku, la banda de rock psicodélico que lideró durante más de dos décadas.

De Yura Yura Teikoku a Yoo-hoo: el recorrido de Shintaro Sakamoto

Antes de iniciar su carrera solista, Sakamoto fue cantante y guitarrista de Yura Yura Teikoku, grupo formado en 1989 y disuelto en 2010. Después fundó el sello zelone records y publicó How to Live with a Phantom, Let’s Dance Raw, Love If Possible y Like a Fable, hasta llegar a Yoo-hoo.

En esa etapa, su música tomó distancia del rock psicodélico de la banda para explorar canciones de tempo más relajado, con espacio para el funk, el soul y otros sonidos. Su recorrido también incluye colaboraciones con artistas como Devendra Banhart, Tim Bernardes y El Michels Affair.

Juan Wauters será el invitado especial

La apertura estará a cargo de Juan Wauters, nacido en Montevideo y radicado en Nueva York. Allí integró el grupo The Beets antes de comenzar a publicar discos bajo su propio nombre, con canciones que combinan influencias del folk y letras en inglés y español.

Shintaro Sakamoto en Niceto: fecha, horario y entradas

Todavía quedan entradas para el recital que dará Shintaro Sakamoto en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA) el próximo martes 8 de diciembre desde las 20. Las mismas pueden conseguirse a través de la ticketera Venti, en el siguiente link.