Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 5 al domingo 11 de octubre 2026

El catálogo de Netflix suma a su propuesta semanal, variadas producciones que abarcan desde grandes tanques del cine hasta atrapantes series de diferentes géneros. Entre ellas una historia dirigida por el chileno Pablo Larraín, con gran parte del elenco argentino. Para guiar a los espectadores en su elección, presentamos una detallada selección con las principales recomendaciones disponibles en la plataforma para maratonear estos días.

Las mejores: esta comedia fresca analiza con perspicacia e humor las complejidades de la amistad y las dinámicas de la sororidad. Dos amigas de la infancia ingresan a la universidad y deciden unirse al equipo de danza de fusión Bollywood. Con la mira puesta en alcanzar el campeonato nacional, ambas deben enfrentarse a la competencia interna, rigurosas coreografías y la presión social del ambiente universitario.

Top Gun: Maverick: Tom Cruise retoma su emblemático personaje en esta deslumbrante secuela cargada de acción física y giros aéreos. Con un elenco dinámico, logra conciliar la nostalgia con la adrenalina del cine moderno.

Black Adam: Dwayne Johnson encarna al antihéroe de DC Comics en un largometraje lleno de intensos combates y efectos especiales. La cinta ofrece un ritmo frenético que explora los límites morales del poder en una ambiciosa aventura del protagonista.

Unabomber: un drama biográfico dirigido por Janus Metz que reconstruye la investigación policial sobre Ted Kaczynski. Con las actuaciones de Russell Crowe y Jacob Tremblay, el filme combina intriga con un retrato histórico.