Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 5 al domingo 11 de octubre 2026

El catálogo de Netflix suma a su propuesta semanal, variadas producciones que abarcan desde grandes tanques del cine hasta atrapantes series de diferentes géneros. Entre ellas una historia dirigida por el chileno Pablo Larraín, con gran parte del elenco argentino. Para guiar a los espectadores en su elección, presentamos una detallada selección con las principales recomendaciones disponibles en la plataforma para maratonear estos días.
Películas recomendadas en Netflix
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Las mejores: esta comedia fresca analiza con perspicacia e humor las complejidades de la amistad y las dinámicas de la sororidad. Dos amigas de la infancia ingresan a la universidad y deciden unirse al equipo de danza de fusión Bollywood. Con la mira puesta en alcanzar el campeonato nacional, ambas deben enfrentarse a la competencia interna, rigurosas coreografías y la presión social del ambiente universitario.
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Top Gun: Maverick: Tom Cruise retoma su emblemático personaje en esta deslumbrante secuela cargada de acción física y giros aéreos. Con un elenco dinámico, logra conciliar la nostalgia con la adrenalina del cine moderno.
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Black Adam: Dwayne Johnson encarna al antihéroe de DC Comics en un largometraje lleno de intensos combates y efectos especiales. La cinta ofrece un ritmo frenético que explora los límites morales del poder en una ambiciosa aventura del protagonista.
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Unabomber: un drama biográfico dirigido por Janus Metz que reconstruye la investigación policial sobre Ted Kaczynski. Con las actuaciones de Russell Crowe y Jacob Tremblay, el filme combina intriga con un retrato histórico.
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Una película de Minecraft: la adaptación de acción real del popular videojuego, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa. La producción traslada con imaginación el célebre universo de bloques a una aventura apta para toda la familia.
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Series recomendadas en Netflix
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Te conozco: thriller psicológico turco que sigue a una pareja cuyos secretos afloran tras la llegada de una misteriosa niñera. Su cuidada narrativa sostiene la tensión dramática a lo largo de ocho inquietantes episodios.
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Mis muertos tristes: miniserie argentina dirigida por Pablo Larraín y basada en célebres cuentos de Mariana Enriquez. Con una notable actuación de Mercedes Morán, la obra entrelaza drama gótico, duelo personal y un perturbador folclore urbano.
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Monstruo: la historia de Lizzie Borden: la cuarta entrega de la antología de crímenes reales creada por Ryan Murphy. La trama explora el sangriento y enigmático caso judicial del siglo XIX mediante un desglose psicológico intenso.
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El problema final: adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte que protagoniza Jose Coronado. La miniserie traslada a los espectadores a un hotel insular donde un actor jubilado debe resolver un misterioso crimen al estilo de Sherlock Holmes.
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Academia Minerva: drama juvenil italiano ambientado en un estricto colegio militar de Nápoles. Durante sus ocho capítulos, la serie combina la disciplina castrense, la búsqueda de un joven desaparecido y los complejos afanes adolescentes.