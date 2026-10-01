Creada por Vince Gilligan, la producción quedó en el primer lugar de la lista elaborada por el diario estadounidense, por delante de The Wire y Mad Men.

The New York Times eligió a Breaking Bad como la mejor serie del siglo XXI tras consultar a más de 500 profesionales de la televisión que participaron de una selección de 100 títulos estrenados desde el año 2000.

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Creada por Vince Gilligan, la producción quedó en el primer lugar de la lista elaborada por el diario estadounidense, por delante de The Wire y Mad Men. El resultado fue definido a partir de las respuestas de actores, guionistas, productores y otras figuras vinculadas con la industria televisiva.

Creada por Vince Gilligan, la producción quedó en el primer lugar de la lista elaborada por el diario estadounidense, por delante de The Wire y Mad Men.

Breaking Bad fue estrenada en 2008 y tuvo cinco temporadas hasta su final en 2013. La ficción está protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul y cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar metanfetamina junto a Jesse Pinkman, un antiguo alumno.

¿De qué se trata Breaking Bad, la mejor serie del siglo XXI?

La serie presenta a Walter White en una situación que modifica por completo su vida. Su trabajo como profesor no le permite resolver las dificultades económicas de su familia y el diagnóstico de una enfermedad grave lo lleva a tomar una decisión que lo introduce en el negocio de las drogas.

Para producir metanfetamina, recurre a Jesse Pinkman, quien había sido su alumno y ya tenía experiencia dentro de ese circuito. La dupla comienza a trabajar en la fabricación, pero el negocio rápidamente adquiere una dimensión mayor y obliga al protagonista a relacionarse con distintos personajes del mundo criminal.

La transformación del profesor es uno de los ejes centrales de la ficción. A medida que avanzan los episodios, su actividad deja de estar limitada a una búsqueda de dinero para su familia y comienza a generar consecuencias en sus vínculos personales y en las relaciones que establece con otros integrantes del negocio.

Bryan Cranston interpreta a Walter White, mientras que Aaron Paul encarna a Jesse Pinkman. El elenco también incluye a Anna Gunn como Skyler White, esposa del protagonista, y a otros personajes que adquieren relevancia durante las cinco temporadas.

La ficción fue creada por Vince Gilligan y originalmente se emitió a través de AMC entre 2008 y 2013. En la actualidad, Breaking Bad puede verse en Netflix, plataforma que reúne sus 62 episodios.

The New York Times ubicó a The Wire en el segundo puesto y a Mad Men en el tercero. Completaron los primeros lugares Succession, Fleabag, Game of Thrones, Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta. Better Call Saul, la serie derivada y precuela de Breaking Bad, quedó en el puesto 27.

Ficha técnica de Breaking Bad