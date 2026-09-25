La miniserie de época de Netflix que promete repetir el fenómeno de Bridgerton

Ambientada en Varsovia y dirigida por Paweł Maślona, la producción logró instalarse entre las más comentadas de la plataforma, alcanzando el top 3 de las más vistas a nivel global.

Netflix sumó a su catálogo una nueva producción europea de época que combina romance, ambición social y diferencias de clase. Se trata de La muñeca, una miniserie de apenas seis episodios que adapta Lalka, una de las novelas más importantes de la literatura polaca, escrita por Bolesław Prus en el siglo XIX.

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Ambientada en Varsovia y dirigida por Paweł Maślona, la producción logró instalarse entre las más comentadas de la plataforma, alcanzando el top 3 de las más vistas a nivel global.

¿De qué trata La muñeca?

La muñeca sigue a Stanisław Wokulski, un comerciante que logró construir una fortuna considerable pero que se topa con las barreras sociales que aún lo separan del mundo aristocrático al que aspira a pertenecer. En ese contexto aparece Izabela Łęcka, una joven de familia noble con problemas económicos que se convierte en el centro de sus deseos amorosos.

El vínculo entre ambos personajes atraviesa toda la trama y funciona como punto de partida para un conflicto mayor: Wokulski se involucra con la familia de Izabela para acercarse a ella, sin saber que ese movimiento lo convertirá en el primer sospechoso de una conspiración.

El elenco está encabezado por Tomasz Schuchardt, en el papel de Wokulski, y Sandra Drzymalska, quien interpreta a Izabela. Completan el reparto Jacek Braciak, Dariusz Chojnacki, Maria Kania y Piotr Pacek, entre otros.

La serie toma como base Lalka, publicada originalmente en el siglo XIX. La obra plantea el enfrentamiento entre las aspiraciones individuales y las estructuras sociales, un eje que la adaptación televisiva conserva como núcleo de su historia.

La producción traslada a una audiencia contemporánea cuestiones como la búsqueda de reconocimiento, las diferencias económicas y el deseo de cambiar de posición dentro de una sociedad marcada por las jerarquías, en un tono que combina el drama de época con el romance.

Ficha técnica de La Muñeca