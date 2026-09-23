La película mejor valorada de la historia cumple 32 años: está basada en un cuento de Stephen King y actúa Morgan Freeman

Stephen King es considerado uno de los autores más prolíficos de Estados Unidos y "El Rey" del terror, pero su obra de novelas y cuentos abarca muchos más géneros, lo que lo ha vuelto incasillable para todos los lectores. Sus historias han saltado al cine y a la televisión con gran éxito, pero pocas se convirtieron en clásicos del cine: The Shawshank Redemption integra ese selecto grupo de obras maestras llevadas a la gran pantalla y hoy cumple 32 años.

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Estrenada en 1984 y dirigida por Frank Darabont, The Shawshank Redemption cuenta la historia de Andrew Dufresne (Tim Robbins) un hombre que se desempeña como banquero y es "condenado por el asesinato de su esposa y su amante". Un juez lo mete preso, por lo que intenta sobrevivir a la prisión aferrándose a la esperanza y trabando amistad con un recluso llamado 'Red' (Morgan Freeman).

La película dramática está basada en el cuento de Stephen King Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, incluido en la antología Las cuatro estaciones. La protagonizan Robbins y Freeman, además de un elenco conformado por Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown y Gil Bellows, entre otros. Aunque en su estreno fue un fracaso de público (con un presupuesto de 25 millones de dólares, apenas pudo recaudar 29) los premios Oscar la posicionaron como una de las mejores películas de ese año. El filme recibió 7 nominaciones, incluyendo Mejor película, Mejor actor y Mejor dirección.

Según la base de datos especializada IMDb, The Shawshank Redemption es una de las grandes obras maestras del cine y tiene una valoración (9.3) que supera a El Padrino (9.2), de Francis Ford Coppola. Luego del éxito, Frank Darabont adaptó dos historias más de Stephen King: la novela dramática The Green Mile (con Tom Hanks) y el cuento La Niebla.

En qué plataforma se puede ver The Shawshank Redemption

Actualmente, The Shawshank Redemption está disponible en el catálogo de Netflix, junto a otras películas basadas en historias de Stephen King como The Running Man o El Juego de Gerald.