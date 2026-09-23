Dolores Fonzi habló de la crisis del cine y el presidente del INCAA la descalificó: "Le duele"

Dolores Fonzi criticó duramente al Gobierno de Javier Milei por el recorte y desfinanciamiento en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y calificó a las autoridades como "gente desalmada". Sus declaraciones se dieron en el marco del festival de San Sebastián, en España, a donde fue a presentar la miniserie Mis muertos tristes, producida por Netflix. Haciéndose eco de los dichos, el presidente del INCAA Carlos Pirovano lanzó un descargo y se burló de la actriz y directora.

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"La situación en Argentina se resume en una frase: pésimo", sostuvo Dolores Fonzi en su cuestionamiento al gobierno de Milei cuando le preguntaron por el momento que atraviesa la producción local. "Vengo acá, en estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocés gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado para propiciar la otra orilla del puente", agregó.

Además, la directora de Belén reveló que en la actualidad las productoras dependen "de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones". Y graficó: "Antes trabajábamos con Francia, Bélgica, Alemania; entraban distintos fondos y sucedía que, gracias al instituto que sostenía la gestión, se lograba filmar películas pequeñas o no con estas coproducciones internacionales. Eso ya no es posible. Entonces no solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".

Fonzi contó ante un panel los intentos de la gestión mileísta para quitar subsidios y desfinanciar a la industria editorial y al teatro, y responsabilizó una vez más a las autoridades: "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda".

La respuesta de Carlos Pirovano, presidente del INCAA: "Viuda de la gestión anterior"

En una entrevista con Eduardo Feinmann (Radio Mitre), Carlos Pirovano salió al cruce y descalificó a Dolores Fonzi tratándola de "viuda de la gestión anterior". El presidente del INCAA respondió a las acusaciones y declaró: "Que los apoyos se cortaron es falso, se están dando, en general, cinco veces más apoyos que los que se dieron en 2023. En 2023 se dio 5 millones de dólares al cine y estamos dando aproximadamente 25 millones este año. No es que se da más nominalmente sino en términos reales".

Siguiendo con su descargo, Pirovano aseguró que "se está filmando normalmente" y que este año habrá "155 estrenos nacionales de los cuales 30 están rodados en la nueva gestión". El presidente del INCAA se burló de Dolores Fonzi dictaminando que "estos son los que lucraban con la gestión anterior" y mandó a la actriz "a informarse más".

Por último, Pirovano se mofó de Fonzi al revelar que terminó en Amazon para estrenar su película Belén y que eso "le duele porque es del capitalismo".