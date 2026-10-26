Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 26 al sábado 31 de octubre 2026

Netflix es una de las plataformas de streaming preferidas a nivel global, se destaca por ofrecer un catálogo masivo, diverso y en constante expansión. La variedad de títulos disponibles abarca desde producciones originales de alto presupuesto, documentales y dramas internacionales hasta comedias divertidas y clásicos inolvidables. Esta inmensa versatilidad garantiza opciones personalizadas para todos los gustos, edades y estados de ánimo, renovando el entretenimiento hogareño de manera constante.

La captura : un complejo drama de misterio y persecución que examina los límites de la verdad, la manipulación digital y la justicia en un México turbulento y agotado por la crisis del narcotráfico.

La tormenta : una propuesta europea de acción, suspenso e intriga, donde un grupo de personas debe convivir bajo fuertes tensiones psicológicas tras quedar aisladas por una crisis climática.

Lo dejamos acá : una cautivante comedia dramática y negra argentina que explora de forma singular el vínculo poco convencional entre un terapeuta y un escritor bloqueado en su creatividad. La protagonizan Ricardo Darín y Diego Peretti.

Unabomber : un intenso thriller dramático e investigativo centrado en la implacable y meticulosa persecución federal para dar con un famoso terrorista tecnológico estadounidense.

El cadáver de la novia : una joya indiscutible de la animación, dirigida por Tim Burton. Combina romanticismo, humor negro y una estética gótica fascinante sobre un joven que desposa accidentalmente a una mujer fallecida.

Aquel: una producción dramática y biográfica sobre el cantante español Raphael envolvente que muestra la trayectoria de más de 60 años del artista. Sus dinámicas familiares, su crecimiento en el mundo y su reconocido talento.

Bajo la superficie: un thriller sobre naturaleza, ambientado en entornos abiertos, en Canadá, donde un pueblo se ve acechado por un iceberg y algunas amenazas oscuras que ponen en peligro la vida de sus habitantes.

La trampa: una propuesta de misterio policial, a partir de la historia de la escritora Lisa Konrad, que atraviesa momentos complejos en su salud mental por el asesinato de su hermana. Todo explota cuando ella cree ver al asesino y decide poner en marcha un plan peligroso.

Al este del Edén: una miniserie dramática, ambientada en el siglo XIX, con una narrativa que aborda la historia familiar de los Task, durante generaciones. Basada en la clásica novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952.