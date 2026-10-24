Netflix se sube a la ola de las series médicas y estrena el fenómeno coreano de 12 episodios

La serie surcoreana Doctora X se posicionó entre los títulos más vistos de Netflix tras su estreno y captó la atención del público con una historia que combina operaciones médicas, suspenso y una lucha contra la corrupción dentro de un hospital.

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La ficción está protagonizada por Kim Ji-won, actriz reconocida internacionalmente por su papel en La reina de las lágrimas, quien interpreta a una cirujana de talento excepcional que desafía las jerarquías de una institución atravesada por intereses y disputas de poder.

Con el título original Doctor X: The Age of White Mafia, la producción adapta una exitosa franquicia japonesa y propone una trama en la que la capacidad profesional de la protagonista se enfrenta a un sistema que no siempre prioriza la salud de los pacientes.

¿De qué se trata Doctora X, el nuevo fenómeno de Netflix?

La trama sigue a Gye Soo-jung, una cirujana que llega al Guseo University Hospital mediante una agencia de contratación de médicos. Allí debe demostrar sus habilidades en intervenciones complejas mientras se enfrenta a las irregularidades y los abusos de poder que atraviesan el establecimiento. Su independencia y su rechazo a las reglas arbitrarias la convierten en una figura incómoda para quienes controlan la institución.

En ese escenario, cada caso funciona también como una disputa contra un entorno en el que los intereses internos pueden imponerse sobre las necesidades de los pacientes. La historia combina el drama hospitalario con elementos de thriller, humor y cine negro, con una protagonista que utiliza su capacidad quirúrgica para cuestionar las estructuras que intentan limitarla.

El reparto reúne a Kim Ji-won, en el papel de Gye Soo-jung; Lee Jung-eun, como Jang Heesook, responsable de la agencia que contrata profesionales; Son Hyun-joo, quien interpreta a Bu Seungkwon, director del hospital; y Kim Woo-seok, que encarna a Park Taekyung, un joven médico interno que queda bajo la tutela de la protagonista.

La producción toma como referencia la serie japonesa Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, estrenada en 2012 y protagonizada por Ryoko Yonekura. La adaptación surcoreana mantiene la idea central de una cirujana que trabaja al margen de las convenciones, aunque incorpora conflictos propios del sistema hospitalario local y un tono más cercano al suspenso.

Ficha técnica de Doctora X