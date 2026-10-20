Netflix desbloqueó la saga completa de La Era del Hielo, pero por tiempo limitado

Netflix incorporó las cinco películas de La Era del Hielo a su catálogo como parte de un acuerdo con Disney que permitirá ver la saga animada durante un período limitado.

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La colección llegó a la plataforma el domingo 4 de octubre y estará disponible durante tres meses, por lo que los suscriptores tendrán una ventana acotada para volver a disfrutar de las aventuras de Manny, Sid, Diego y el resto de los personajes.

La incorporación se produce antes del regreso de la franquicia a los cines, donde está previsto el estreno de una sexta película en febrero de 2027.

¿Qué películas de La Era del Hielo se pueden ver en Netflix?

El catálogo reúne las cinco entregas estrenadas hasta el momento: La Era del Hielo (2002), La Era del Hielo 2 (2006), La Era del Hielo 3: El origen de los dinosaurios (2009), La Era del Hielo 4: La formación de los continentes (2012) y La Era del Hielo: Choque de mundos (2016).

La primera película presenta a un grupo de animales prehistóricos que emprende un viaje para devolver un bebé humano a su familia. En el camino, el mamut Manny, el perezoso Sid y el tigre dientes de sable Diego forman una alianza inesperada que da origen a la historia central de la franquicia.

A medida que avanza la saga, el grupo se enfrenta a nuevas amenazas, cambios en su entorno y encuentros con otras criaturas. El humor, las aventuras y la relación entre sus personajes se mantienen como ejes de las distintas historias, que ampliaron el universo de la producción original.

El acuerdo de distribución no implica que la franquicia deje de formar parte de Disney+, sino que habilita su presencia temporal en Netflix para ampliar su alcance antes del próximo lanzamiento cinematográfico.

¿Qué se sabe de La Era del Hielo 6?

La sexta película de la franquicia animada se titulará La Era del Hielo: Mundo de Lava y tiene previsto su estreno en los cines el 5 de febrero de 2027. La producción marcará el regreso de los personajes más conocidos de la saga, que volverán a protagonizar una aventura ambientada en el universo prehistórico.

La trama transcurrirá nuevamente en el Mundo Perdido, el territorio subterráneo habitado por dinosaurios que apareció en La Era del Hielo 3: El origen de los dinosaurios. Esta vez, la manada se adentrará en zonas que todavía no exploró, en medio de una aventura marcada por la presencia de lava, criaturas prehistóricas y situaciones peligrosas.

El proyecto contará con el regreso de las voces originales en inglés de varios personajes emblemáticos: Ray Romano como Manny, John Leguizamo como Sid, Denis Leary como Diego, Queen Latifah como Ellie y Simon Pegg como Buck. La dirección estará a cargo de John Donkin, quien también dirigió La Era del Hielo: Las aventuras de Buck, mientras que Lori Forte será la productora.