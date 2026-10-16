Se estrenó hace una semana, tiene 6 capítulos y arrasa en 83 países: de qué se trata Bajo la superficie

Netflix incorporó a su catálogo Bajo la superficie, la miniserie canadiense de suspenso que combina misterio, terror y conflictos familiares en una comunidad costera amenazada por una criatura desconocida.

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Estrenada el 8 de octubre, la producción tiene seis episodios y está protagonizada por Josh Hartnett. Su lanzamiento tuvo una rápida repercusión internacional: durante sus primeros cuatro días acumuló 17 millones de visualizaciones y se ubicó en el primer puesto mundial entre las series de habla inglesa de la plataforma.

La historia se desarrolla en Terranova, donde la actividad pesquera forma parte de la vida cotidiana. En ese escenario, la aparición de una amenaza en el mar altera la tranquilidad de los habitantes y obliga al protagonista a enfrentar tanto el peligro que rodea al pueblo como los interrogantes de su propia historia.

¿De qué trata "Bajo la superficie", la miniserie canadiense que arrasa en Netflix?

La trama sigue a Calvin Penney, un pescador que todavía carga con las consecuencias de la misteriosa muerte de su padre. Su vida cambia cuando una criatura marina comienza a poner en riesgo a la comunidad de Snooks Arm, un pequeño pueblo cuyos habitantes dependen del océano para subsistir.

Ante la amenaza, Calvin debe encontrar la manera de proteger a su familia y descubrir qué sucede en las aguas cercanas a la localidad. Para avanzar en esa búsqueda, se une a Fonda Howander, una investigadora marina que intenta comprender el origen del fenómeno y determinar hasta dónde llega el peligro.

A medida que avanza la investigación, el misterio se entrelaza con los secretos del pasado y los conflictos personales de los protagonistas. La criatura no solo representa un riesgo físico, sino que también altera las relaciones dentro de una comunidad que debe decidir cómo responder ante algo que desconoce.

El elenco principal se completa con Mackenzie Davis, quien interpreta a Fonda, y Charlie Heaton, conocido por su participación en Stranger Things, en el papel de Wade Penney, el hijo del protagonista. También actúan Ruby Stokes, Rohan Campbell, Willow Kean y Natasha Henstridge. La miniserie fue creada por Jesse McKeown, guionista que trabajó en The Umbrella Academy.

Ficha técnica de "Bajo la superficie"