Say No More: cómo será el documental de Charly García en Netflix.

Netflix anunció este viernes la producción de un documental sobre Charly García, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino que se encuentra cumpliendo 75 años. "Esta vez sí, Charly por Charly. Say No More", expresó el músico en un audio difundido por la plataforma.

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Compositor y referente indiscutido de la cultura nacional, el ídolo popular marcó un antes y un después en la música argentina con una trayectoria que atraviesa generaciones y una obra que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país. El proyecto repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable. Aún resta esperar la confirmación oficial de la fecha de su estreno.

Quiénes están detrás de "Say No More", el documental de Netflix sobre Charly García

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. En palabras de Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films: “Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.

Netflix anunció este viernes la producción de un documental sobre Charly García.

Por su parte, Alejandro Hartmann, agrega: “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.