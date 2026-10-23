Charly García cumple 75 años: las mejores fotos de una vigilia llena de música y emoción

La esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, se convirtió una vez más en el epicentro de un homenaje a Charly García. Desde la noche del jueves, cientos de fanáticos se acercaron para participar de la tradicional vigilia y esperar la llegada de este viernes 23 de octubre, fecha en la que el músico cumple 75 años.

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Con guitarras, banderas, carteles, remeras y los clásicos bigotes blancos y negros inspirados en el artista, los seguidores transformaron la vereda en un recital improvisado. Durante la noche sonaron algunos de sus temas más emblemáticos y, cerca de las 22.30, Charly se asomó brevemente por la ventana de su departamento y arrojó flores a la multitud, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La celebración volvió a demostrar que el legado de García no conoce edades ni generaciones. Entre canciones, abrazos y mensajes de admiración, la vigilia dejó postales inolvidables de una noche en la que sus fanáticos le rindieron tributo a uno de los artistas fundamentales de la música argentina.

Las mejores fotos de la vigilia de Charly García

FOTO: Kaloia.

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