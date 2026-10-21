Charly García y un concierto orquestal gratis: el plan cultural para este sábado.

Para quienes buscan un plan que combine música en vivo, literatura y rock argentino, este sábado 24 de octubre habrá una propuesta especial en la Ciudad de Buenos Aires. El violonchelista, arreglador y director musical Patricio “Pato” Villarejo presentará Cuerdas para Charly (o cómo arreglar lo que no está roto), su primer libro, en la Casa de la Cultura, con una actividad que continuará con un concierto dedicado a las canciones de Charly García.

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El encuentro se realizará de 20 a 22 en el histórico edificio ubicado en Avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita. Después de la presentación editorial, Villarejo compartirá escenario con Érica Di Salvo, David Tagger, Fernando y Uma Kabusacki, entre otros invitados, en un espectáculo que revisitará clásicos del músico argentino desde una perspectiva orquestal.

El encuentro se realizará de 20 a 22 en el histórico edificio ubicado en Avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita.

La historia detrás de las cuerdas de Charly

Publicado por Gourmet Musical Ediciones, Cuerdas para Charly reconstruye en primera persona el proceso creativo de Líneas paralelas, el proyecto que llevó la música de García al escenario del Teatro Colón.

El recorrido comienza en agosto de 2013, cuando una llamada del propio Charly convocó a Villarejo a trabajar en los arreglos orquestales. A partir de ese momento, el músico repasa las distintas etapas del proyecto: desde las primeras maquetas y anotaciones hasta los ensayos, las funciones en el Colón y el posterior trabajo de grabación y mezcla.

Lejos de seguir el camino de una biografía tradicional, el libro pone el foco en el oficio musical y en las decisiones que intervienen al abordar una obra conocida.

La respuesta también está sugerida en el título. La palabra “arreglador” generaba cierta desconfianza en Charly, que entendía que en su música no había nada roto que necesitara reparación. Esa paradoja funciona como punto de partida para explorar el desafío de trabajar sobre canciones que ya tienen una personalidad propia.