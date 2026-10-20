Charly, Falú, Molina Campos y mucho más para celebrar el arte

Charly García: una vida que merece ser celebrada

El sábado 24 de octubre, a las 17, el Auditorio Charly García de Casa Metro recibe Celebramos a Charly en Familia, un espectáculo que recorre la infancia, la juventud y la adultez del músico a través de sus canciones. La puesta transcurre en un cumpleaños: los artistas encarnan a familiares y vecinos del homenajeado y, entre anécdotas reales y ficcionadas, repasan temas que marcaron a varias generaciones. Se trata de una coproducción entre Casa Metro, Hugo Figueras y Vale Donati Producciones. En escena habrá una orquesta integrada por Joaquín Moltedo (piano), Nazareno Cordón (bajo), Juan Martín Parga (batería), Lucas Monteverde (guitarra), Thiago Taján (trompeta), Carmen Figueras y Melanie Lazarte (violines), Lucio Reniero (viola) y Joaquín Onofri (cello). Participarán el Coro Juvenil de La Plata, del Programa Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires, y el Coro Voces del Camino, del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Como invitadas especiales estarán Mica y Magui, de Kabradepata y el ilustrador Pablo Fernández que realizará intervenciones en vivo.

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Hay vidas que no se cuentan: se cantan, se celebran y se comparten en comunidad. Con esa premisa nace este tributo homenaje a Charly García, una propuesta escénica y musical que invita a recorrer la infancia, la juventud y la adultez del gran maestro de la música argentina. La historia no transcurre en un escenario convencional, sino en el marco de un cumpleaños muy especial. Los artistas en escena se convierten en familiares y vecinos del homenajeado para desgranar, entre anécdotas reales y ficcionadas, las canciones que marcaron a generaciones enteras. Un encuentro pensado para pasar una tarde única en familia, donde la emoción, la nostalgia y el juego colectivo se unen para cantar a viva voz el repertorio de una figura indispensable de nuestra cultura.

Esas coplas sonoras de la tierra nuestra…

Juan Falú, Teuco Castilla, Beti Plana, Polo Martí, Florencia Bernales y Su Yang presentan el concierto "Coplas sonoras de la tierra nuestra", que nació como una idea de intercambio cultural argentino-chino. Se trata de una alabanza de la propia tierra en cuanto espacio ancestral en permanente movimiento para generar culturas, identidades y un vínculo particular de los pueblos con sus paisajes esenciales. El concierto será el miércoles 21 de octubre a las 20 en La Carbonera (Carlos Calvo 299 - esq. Balcarce), San Telmo. El paisaje trasciende el estereotipo de la postal de lugares bellos, para ser interpretado desde la poesía y la música como una pertenencia, una cuna y un lenguaje. Eso representa la montaña, la pampa, los ríos, el desierto y la selva. La presencia de estas diversidades en nuestro país, crea un abanico de modos de ser, de vivir, de convivir, de cantar y de pertenecer a un lugar que siempre será un espacio vital de penas y alegrías atravesadas por el amor a la tierra y su memoria. El espectáculo parte de poesías basadas en la tradicional estructura de la copla, a cargo del poeta y escritor argentino Leopoldo Teuco Castilla. De estas coplas destinadas a cinco paisajes, cuatro fueron musicalizadas por Juan Falú y la restante por Polo Martí, quien además se hizo cargo de los arreglos musicales de dichas composiciones. Desde China, el maestro Su Yang interpretará coplas de “su tierra”. Los temas buscan representar estos paisajes con formas poético-musicales sedimentadas del folklore argentino. Coplas sonoras de la tierra nuestra nació como una idea de intercambio cultural argentino-chino, promovido por la Cátedra Internacional de Estudios sobre China, Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Congreso (Mendoza, Argentina) que, entre sus actividades, mantiene vigente desde 2017 la "Semana de la Cultura China en Mendoza”, con actividades académicas y culturales.

Florencio Molina Campos para todos y todas

En el Año del Centenario de la primera exposición de Florencio Molina Campos, llega Costumbres argentinas, una muestra y experiencia inmersiva que invita a redescubrir su obra y el espíritu de nuestras tradiciones a través del arte y la tecnología. Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas es un homenaje al reconocido artista, a cien años de su primera exposición individual (realizada en la Rural de Palermo el 21 de agosto de 1926), con la colaboración del Museo Florencio Molina Campos y la supervisión de contenidos de Gonzalo Gimenez Molina, nieto del artista. Molina Campos construyó una de las cartografías visuales más entrañables y reconocibles del imaginario rural argentino. En sus obras combina la belleza costumbrista, el humor afectuoso y la expresividad de la caricatura. Al capturar la cotidianeidad del campo, transformó sus gestos y prácticas habituales en íconos de la identidad nacional.

Hoy, sus pinturas conviven con una propuesta digital que las transforma en una experiencia inmersiva, en una conjunción de tradición y tecnología que evoca uno de los sueños que el artista buscó alcanzar a través del cine. En la Sala 206, el recorrido por la exhibición permite acercarse a los ritmos, las costumbres y las formas de sociabilidad de la vida criolla. Las escenas abarcan desde la dimensión festiva del gaucho, marcada por el baile, la música popular, las payadas de contrapunto y las destrezas lúdicas o ecuestres, hasta la intimidad, como compartir un mate o descansar en el paisaje rural. La muestra también destaca la dimensión pública del trabajo de Molina Campos, especialmente a través de las obras concebidas para su reproducción masiva en los célebres almanaques del siglo XX. Estas imágenes circularon por miles de hogares, comercios y galpones, y se convirtieron en un fenómeno de recepción popular.

La Capilla del Centro Cultural Recoleta recibe a Quimera

El coreógrafo y director argentino Oscar Araiz presenta Quimera, una creación inspirada en la poética y estética de Federico García Lorca, concebida especialmente para el espacio La Capilla del Centro Cultural Recoleta. En la mitología clásica ‘quimera’ es un monstruo con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón, que como alegoría de la diversidad que escapa al pensamiento bipolar propio de Occidente. Metafóricamente se trata de una convivencia de naturalezas diferenciadas; así la diversidad de técnicas, estilos y experiencias presentes en el grupo que interpreta Quimera. Algunos de los personajes de este ejercicio teatral llevan el nombre de un color: Azul, Negro, Rojo, permitiendo una multiplicidad de interpretaciones. La disparidad predomina. Con vestuario de Renata Schussheim Quimera despliega -a lo largo de cinco escenas o cuadros-, diferentes atmósferas anímicas donde las fronteras entre lo visual, lo sonoro y la acción corporal se desdibujan para invitar al espectador a una experiencia sensible. "Procuro convocar al público a participar de un juego estético formal, emocional y simple", concluye Araiz. Quimera, Jueves 22 y 29 de octubre, 19 en La Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA).La entrada es libre y sin costo para argentinos y residentes y el ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio.

Indómita Luz, una historia de aventuras

El martes 10 de noviembre a las 12.30 en el Cine Ambassador se realizará una función especial de Indómita Luz, dirigida por el director tucumano Luis Sampieri, en el marco del 41ª Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La función contará con la presencia del director, y estará dentro de la sección Perlas: obras destacadas de festivales nacionales.

El jueves 19 de noviembre a las 18:15hs será el estreno de este documental coproducido entre Argentina y España en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, y permanecerá en esa sala con funciones diarias a la misma hora hasta el miércoles 25 de noviembre. La película podrá verse además en el Espacio INCAA Hynes O’Connor de Tucumán (Av. San Martín 251) el Jueves 12, Viernes 13 y Sábado 14 de noviembre a las 20hs; en el Espacio INCAA Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) el Jueves 19 y Viernes 20 de Noviembre 19hs; y en el Espacio INCAA Teatro Renzi (Av. Cmte. Besares 151) de La Banda, Santiago del Estero, el Sábado 14 de Noviembre 20.00hs. Indómita Luz es una road movie, una historia de aventuras real, con una protagonista que nos confronta con nuestros prejuicios sobre la discapacidad y nos recuerda que lo esencial no está en los ojos, sino en la mirada. Antu tiene 9 años, es de Olot y sufre anoftalmia bilateral, una enfermedad por la cual nació sin ojos y que afecta uno de cada 100.000 nacimientos. Gracias a una sensibilidad y curiosidad inusuales, descubre con detalle el mundo que la rodea mientras su vida transcurre entre Cataluña y Argentina. Sus padres, Lana y Santiago, son dos almas libres, comprometidas con los valores de la cooperación y la solidaridad. A bordo de un viejo camión adaptado como motorhome, los tres conforman una familia viajera, llevando el cine a pequeñas localidades de Argentina.