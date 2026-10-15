Charly García apareció en los Martín Fierro de Música con un discurso icónico: "Say No More"

Uno de los momentos de mayor impacto y aplausos de los Martín Fierro de la Música se dio durante el homenaje a Charly García, quien se hizo presente en el evento a través de una aparición en las pantallas. El intérprete de Rezo Por Vos y Demoliendo Hoteles se sinceró en su descargo de agradecimiento ante este reconocimiento.

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La primera entrega de los Martín Fierro de la Música dejó una velada repleta de estrellas, emociones y festejos para la industria nacional y García no podía no ser parte. Realizada en el recinto de Tango Porteño y transmitida por Canal 9, la ceremonia contó con la conducción de Edith Hermida y Hernán Drago, quienes guiaron una noche donde convivieron diferentes géneros y generaciones de la escena local.

El legendario compositor no solo se quedó con la estatuilla en el rubro a Mejor Artista Rock/Alternativo, sino que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) lo homenajeó con la máxima mención honorífica de la gala, el galardón "Leyenda de leyendas". La distinción buscó celebrar su legado transformador y su aporte incalculable al patrimonio cultural y a la sociedad argentina.

Aunque no acudió de manera presencial a la fiesta, el fundador de bandas míticas como Serú Girán y Sui Generis se hizo presente en el salón principal mediante la proyección de un video en pantalla gigante. Fiel a su irreverencia habitual y con el humor ácido que lo caracteriza, el ícono musical reaccionó con ironía ante el hecho de recibir un premio de estas características, envió sus saludos a los colegas del medio y cerró su alocución con su inconfundible sello personal.

Charly García.

Así fue el show de Serú Girán en el Movistar Arena

La obra de uno de los grupos fundamentales del rock argentino tuvo un nuevo capítulo en el escenario del Movistar Arena con la presentación del espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar. Encabezada por David Lebón y Pedro Aznar, la propuesta repasó el repertorio emblemático que ambos compositores construyeron junto a Charly García y el recordado Oscar Moro ante un estadio colmado.

La formación en vivo sumó el aporte de Federico Arreysegor y Fermín Ferraris en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras y Matías Sabagh en batería, mientras que los dos integrantes originales asumieron los roles principales en voces, guitarras y bajo. La lista de temas abarcó composiciones centrales de la discografía del grupo, entre las que destacaron Canción de Alicia en el país, Cinema verité, Viernes 3am, Mundo agradable y Nos veremos otra vez.

Durante el desarrollo del concierto, la figura de Charly García estuvo presente a través de constantes referencias por parte de los músicos y del público. Diversas intervenciones desde las tribunas y expresiones de reconocimiento sobre el escenario ratificaron la huella del tecladista y compositor en la historia de la música nacional a lo largo de toda la velada.