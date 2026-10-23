Qué ver en Netflix: 3 comedias románticas para disfrutar de historias de amor el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre 2026

Las comedias románticas son una alternativa ideal para desconectar de la rutina diaria durante el fin de semana. Este género cinematográfico combina situaciones divertidas con vínculos afectivos, lo que permite disfrutar de historias livianas pero entretenidas desde la comodidad del hogar. El catálogo de Netflix ofrece opciones diversas que abarcan desde relatos sobre la madurez hasta historias juveniles y producciones cargadas de acción. A continuación, tres títulos destacados para sumar a la lista de reproducción.
Tres comedias románticas para disfrutar en Netflix
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El amor menos pensado: esta producción argentina de 2018, dirigida por Juan Vera, aborda los dilemas de las relaciones de larga duración. La trama sigue a Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), un matrimonio de más de veinticinco años que, tras la partida de su único hijo al extranjero, atraviesa una crisis existencial. De común acuerdo, la pareja decide separarse de manera civilizada y explorar nuevamente la soltería. A través de diálogos precisos y situaciones cotidianas, la película examina el deseo, la monotonía y la búsqueda de identidad en la madurez. La química entre la dupla protagónica aporta frescura a un relato que equilibra el humor reflexivo con los encuentros y desencuentros propios de las segundas oportunidades.
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Profesión Peligro: dirigida por David Leitch, esta cinta de 2024 cruza el romance con la comedia de acción y el homenaje al cine. Ryan Gosling interpreta a Colt Seavers, un experimentado doble de riesgo que se retira tras un grave accidente laboral. Tiempo después, regresa a la industria cuando es convocado para trabajar en el debut cinematográfico de Jody Moreno (Emily Blunt), su exdirectora y antiguo interés amoroso. Mientras intenta reconquistarla, Colt se ve envuelto involuntariamente en la investigación por la desaparición del protagonista de la película. La dinámica entre Gosling y Blunt sostiene un ritmo ágil, respaldado por secuencias físicas y un tono descontracturado.
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Quince días: basada en la novela homónima de Vitor Martins, esta película brasileña de 2026 ofrece un enfoque juvenil sobre la autodescubrimiento. El argumento sigue a Felipe, un adolescente que planea pasar sus vacaciones de verano de forma tranquila en casa consumiendo musicales. Su rutina cambia por completo cuando su madre acepta albergar durante dos semanas a Caio, un antiguo vecino e interés amoroso de la infancia. La convivencia forzada obliga a Felipe a enfrentar sus inseguridades corporales y sus sentimientos reprimidos. Con un tratamiento cálido y cercano, el largometraje retrata el proceso de aceptación personal y el desarrollo del primer amor.