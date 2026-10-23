Qué ver en Netflix: 3 comedias románticas para disfrutar de historias de amor el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre 2026

Las comedias románticas son una alternativa ideal para desconectar de la rutina diaria durante el fin de semana. Este género cinematográfico combina situaciones divertidas con vínculos afectivos, lo que permite disfrutar de historias livianas pero entretenidas desde la comodidad del hogar. El catálogo de Netflix ofrece opciones diversas que abarcan desde relatos sobre la madurez hasta historias juveniles y producciones cargadas de acción. A continuación, tres títulos destacados para sumar a la lista de reproducción.

El amor menos pensado: esta producción argentina de 2018, dirigida por Juan Vera, aborda los dilemas de las relaciones de larga duración. La trama sigue a Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), un matrimonio de más de veinticinco años que, tras la partida de su único hijo al extranjero, atraviesa una crisis existencial. De común acuerdo, la pareja decide separarse de manera civilizada y explorar nuevamente la soltería. A través de diálogos precisos y situaciones cotidianas, la película examina el deseo, la monotonía y la búsqueda de identidad en la madurez. La química entre la dupla protagónica aporta frescura a un relato que equilibra el humor reflexivo con los encuentros y desencuentros propios de las segundas oportunidades.

Profesión Peligro: dirigida por David Leitch, esta cinta de 2024 cruza el romance con la comedia de acción y el homenaje al cine. Ryan Gosling interpreta a Colt Seavers, un experimentado doble de riesgo que se retira tras un grave accidente laboral. Tiempo después, regresa a la industria cuando es convocado para trabajar en el debut cinematográfico de Jody Moreno (Emily Blunt), su exdirectora y antiguo interés amoroso. Mientras intenta reconquistarla, Colt se ve envuelto involuntariamente en la investigación por la desaparición del protagonista de la película. La dinámica entre Gosling y Blunt sostiene un ritmo ágil, respaldado por secuencias físicas y un tono descontracturado. MÁS INFO streaming Netflix desbloqueó la saga completa de La Era del Hielo, pero por tiempo limitado