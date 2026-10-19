Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 19 al domingo 25 de octubre 2026

El catálogo de Netflix suma incorporaciones de diversos géneros. A medida que el top 10 se renueva semana a semana, la plataforma de streaming suma producciones que capturan la atención de las audiencias. Entre dramas intensos, relatos de suspenso, producciones de acción y adaptaciones literarias, la oferta destaca tanto en el formato cinematográfico.
Películas recomendadas en Netflix
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Tyler Perry: las cartas de la vida: este drama escrito y dirigido por Tyler Perry aborda la historia de una madre soltera cuyo camino se cruza con el de un exconvicto que intenta rehacer su vida. La producción indaga en las segundas oportunidades y la redención personal.
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La era del hielo: la clásica propuesta de animación apta para todo público sigue presente en la grilla. A través del humor y la aventura, sigue a un grupo de animales prehistóricos que deben unir fuerzas para enfrentar los desafíos de un entorno en constante cambio.
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Unabomber: un largometraje en formato de thriller dramático que reconstruye la persecución del infame criminal Ted Kaczynski. La trama pone el foco en las investigaciones del FBI y en los métodos analíticos para detener sus atentados.
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Lluvia ácida: esta película de suspenso y supervivencia explora un escenario catastrófico donde una lluvia corrosiva amenaza a la población, obligando a los personajes a tomar decisiones extremas para mantenerse a salvo.
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Pecadores: un relato tenso enfocado en los dilemas morales de un grupo de personas involucradas en un conflicto ético y criminal, donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan rápidamente.
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Series recomendadas en Netflix
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Bajo la superficie: miniserie canadiense de suspenso y terror ambiental. Ambientada en un pueblo pesquero, sigue la investigación sobre la aparición de una criatura marina mientras emergen tensiones comunitarias.
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Al este del Edén: nueva adaptación basada en la célebre novela de John Steinbeck. Con Florence Pugh en el elenco, explora los conflictos familiares, las rivalidades y el destino a través de varias generaciones.
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El círculo: un thriller psicológico donde la intriga y los secretos compartidos entre los miembros de un grupo cerrado derivan en una red de sospechas y desconfianza.
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Mis muertos tristes: basada en relatos de Mariana Enriquez y dirigida por Pablo Larraín, esta miniserie mezcla el terror urbano con lo cotidiano. Sigue a una médica (Mercedes Morán) que convive con visiones del más allá tras un hecho violento en su barrio.
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Percy Jackson y los dioses del Olimpo: serie de aventura y fantasía que adapta la conocida saga literaria, siguiendo las vivencias de un joven que descubre su linaje divino y debe cumplir una serie de misiones en el mundo moderno.