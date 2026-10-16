De qué trata y reparto de "La tormenta", la película de Netflix de gran éxito para ver

El catálogo de Netflix sumó una de las propuestas nórdicas más frescas y comentadas de la temporada: La tormenta. La producción sueca llegó recientemente al servicio de streaming para atrapar con una historia que convierte una velada festiva en un auténtico caos claustrofóbico. Con una ambientación cuidada y un ritmo sin tregua, la película logra hacer reír y ridiculizar a sus personajes. Su premisa combina el encanto visual de los paisajes invernales con el inevitable estallido de las tensiones humanas cuando el aislamiento se vuelve forzado.
Una cena de cumpleaños al borde del colapso
La trama sigue de cerca a Filip, un hombre que celebra su cumpleaños número 45 organizando una cena elegante en una opulenta finca rural del norte de Suecia que acaba de adquirir junto a su esposa Caroline. Detrás de la fachada de celebración, el matrimonio arrastra graves problemas financieros debido a las costosas renovaciones del lugar, por lo que deciden invitar a sus antiguos amigos de la universidad con la secreta esperanza de conseguir inversores.
Sin embargo, la reunión toma un giro drástico y salvaje cuando una feroz tormenta de nieve azota la región, dejando al grupo completamente atrapado sin posibilidad de salir. A medida que el encierro se prolonga y el alcohol, e incluso sustancias inesperadas, comienza a circular, las máscaras de cordialidad se desmoronan por completo.
El elenco principal, integrado por un destacado despliegue de figuras como Gustaf Skarsgård, Aliette Opheim, Filip Berg, Jonas Karlsson, Johan Rheborg y la propia directora Josephine Bornebusch, canaliza con maestría un espiral de ansiedad, secretos que salen a la luz, mentiras conyugales y un colapso emocional colectivo tan desquiciado como divertido.
La maestría de una comedia absurda e irreverente
Esta producción destaca por su brillante manejo de la comedia negra e irreverente, un sello distintivo del cine contemporáneo escandinavo. Escrita, dirigida y coprotagonizada por la cineasta sueca Josephine Bornebusch, la película utiliza el humor para desnudar las hipocresías y excentricidades de las clases acomodadas.
Producida por Warner Bros. International Television Production Sweden para Netflix, La tormenta convierte un único espacio en un escenario claustrofóbico donde el malestar y la risa incómoda conviven en perfecta armonía. El resultado es una sátira incisiva sobre la amistad y la civilidad forzada que confirma el excelente momento de la industria audiovisual sueca.