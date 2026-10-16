De qué trata y reparto de "La tormenta", la película de Netflix de gran éxito para ver

El catálogo de Netflix sumó una de las propuestas nórdicas más frescas y comentadas de la temporada: La tormenta. La producción sueca llegó recientemente al servicio de streaming para atrapar con una historia que convierte una velada festiva en un auténtico caos claustrofóbico. Con una ambientación cuidada y un ritmo sin tregua, la película logra hacer reír y ridiculizar a sus personajes. Su premisa combina el encanto visual de los paisajes invernales con el inevitable estallido de las tensiones humanas cuando el aislamiento se vuelve forzado.

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Una cena de cumpleaños al borde del colapso

La trama sigue de cerca a Filip, un hombre que celebra su cumpleaños número 45 organizando una cena elegante en una opulenta finca rural del norte de Suecia que acaba de adquirir junto a su esposa Caroline. Detrás de la fachada de celebración, el matrimonio arrastra graves problemas financieros debido a las costosas renovaciones del lugar, por lo que deciden invitar a sus antiguos amigos de la universidad con la secreta esperanza de conseguir inversores.

Sin embargo, la reunión toma un giro drástico y salvaje cuando una feroz tormenta de nieve azota la región, dejando al grupo completamente atrapado sin posibilidad de salir. A medida que el encierro se prolonga y el alcohol, e incluso sustancias inesperadas, comienza a circular, las máscaras de cordialidad se desmoronan por completo.

El elenco principal, integrado por un destacado despliegue de figuras como Gustaf Skarsgård, Aliette Opheim, Filip Berg, Jonas Karlsson, Johan Rheborg y la propia directora Josephine Bornebusch, canaliza con maestría un espiral de ansiedad, secretos que salen a la luz, mentiras conyugales y un colapso emocional colectivo tan desquiciado como divertido.

"La tormenta", estreno en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La maestría de una comedia absurda e irreverente

Esta producción destaca por su brillante manejo de la comedia negra e irreverente, un sello distintivo del cine contemporáneo escandinavo. Escrita, dirigida y coprotagonizada por la cineasta sueca Josephine Bornebusch, la película utiliza el humor para desnudar las hipocresías y excentricidades de las clases acomodadas.

Producida por Warner Bros. International Television Production Sweden para Netflix, La tormenta convierte un único espacio en un escenario claustrofóbico donde el malestar y la risa incómoda conviven en perfecta armonía. El resultado es una sátira incisiva sobre la amistad y la civilidad forzada que confirma el excelente momento de la industria audiovisual sueca.