Un clásico que nunca falla: la película de Tim Burton que arrasa en Netflix y es ideal para una tarde de lluvia

El catálogo de Netflix se convierte en el refugio perfecto para reencontrarse con historias atrapantes en los días lluviosos que se vienen. En ese contexto, El cadáver de la novia resurge entre las películas más elegidas por el público, consolidándose como una opción indispensable para quienes buscan una atmósfera melancólica, estética visual impecable y una narrativa fantástica.

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Lanzado en 2005 y coescrito por Tim Burton y Mike Johnson, el film fue elaborado minuciosamente mediante la técnica de stop motion en los estudios 3 Mills. Inspirada en una antigua leyenda popular de origen ruso-judío, la trama traslada a los espectadores a una sombría y rígida villa de la era victoriana, donde los contrastes entre la vida y el más allá se presentan de manera sorprendente.

La historia sigue los pasos de Víctor Van Dort, un joven talentoso e intachable e hijo de comerciantes pesqueros que han acumulado una gran fortuna. Para escalar socialmente, sus padres pactan un matrimonio con Victoria Everglot, heredera de una familia noble en bancarrota que necesita desesperadamente el dinero para evitar las deudas. A pesar de ser una unión arreglada, el amor florece genuinamente entre los jóvenes cuando coinciden por primera vez en la residencia Everglot, unidos por la música y una inmediata afinidad.

Sin embargo, la tensión del enlace pasa factura durante el ensayo del enlace; presa de un ataque de nervios, Víctor comete una serie de torpezas: pierde el anillo de bodas, genera un pequeño incendio que arruina el vestido de su futura suegra y desata la ira del párroco local. Ante el desastre, el clérigo le exige al joven dominar sus votos antes de regresar para consumar la ceremonia, desencadenando una cadena de eventos que lo llevará a adentrarse por equivocación en el fascinante mundo de los muertos.

El Cadáver de la Novia.

Con las voces principales de Johnny Depp y Helena Bonham Carter en la versión original, la cinta refleja la firma de Burton en su máxima expresión. A través del uso expresivo del color, la película plantea una paradoja constante: la Tierra de los Vivos es retratada mediante un universo gris, apático y opresivo, mientras que el Inframundo es presentado como un lugar vibrante, dinámico y lleno de espíritu.

Hermana de obras memorables como El extraño mundo de Jack y Beetlejuice, la propuesta combina humor negro, sensibilidad poética y melodías inolvidables, convirtiéndola en la compañía perfecta para disfrutar al calor del hogar en una jornada gris.

Elenco de El Cadaver de la Novia