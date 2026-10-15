Netflix desempolva la fórmula imbatible y triunfa con su nueva comedia romántica

Netflix incorporó a su catálogo "Con todos menos contigo", la comedia romántica protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell que combina atracción, desencuentros y situaciones inesperadas.

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Estrenada en 2023, la producción sigue a dos jóvenes que pasan de una conexión inicial a una relación marcada por los reproches, hasta que una situación compartida los obliga a fingir un romance frente a sus familiares y amigos.

Dirigida por Will Gluck, "Con todos menos contigo" retoma una fórmula clásica del género: dos personas que aseguran no soportarse, pero que deben enfrentarse a sentimientos que no están dispuestas a reconocer.

¿De qué se trata “Con todos menos contigo”?

La historia comienza con Bea y Ben, quienes se conocen y sienten una atracción mutua. Sin embargo, después de un primer encuentro romántico que termina mal, ambos se distancian y convierten aquella conexión en una rivalidad que complica cualquier posibilidad de acercamiento.

El tiempo pasa hasta que sus caminos vuelven a cruzarse durante una boda en Australia. La coincidencia los obliga a compartir varios momentos con un mismo grupo de familiares y amigos, en un contexto en el que las diferencias entre ambos quedan cada vez más expuestas.

Para evitar situaciones incómodas, los jóvenes deciden fingir que están en pareja. El acuerdo tiene objetivos concretos: Ben pretende darle celos a su expareja, mientras que Bea busca tranquilizar a sus padres. Aunque la estrategia parece conveniente para los dos, sostener la mentira les exige mantener las apariencias frente a quienes los rodean.

A medida que avanza la historia, los encuentros y las situaciones que comparten empiezan a modificar la relación. Las discusiones conviven con momentos de complicidad y la distancia que intentan mantener pierde fuerza, mientras la actuación de ambos como pareja comienza a confundirse con lo que realmente sienten.

La comedia construye sus principales enredos a partir de ese contraste entre lo que los protagonistas muestran en público y lo que sucede entre ellos cuando quedan frente a sus propias contradicciones. El orgullo, los malentendidos y la dificultad para expresar sus emociones se convierten en obstáculos para una relación que ninguno parece dispuesto a admitir.

Además del romance,"Con todos menos contigo" incorpora situaciones humorísticas vinculadas con la boda y las personas que rodean a Bea y Ben. De esta manera, la trama alterna los conflictos sentimentales con escenas cómicas, sin abandonar el eje de una pareja que debe decidir qué hacer cuando la mentira empieza a dejar de serlo.

Ficha técnica de "Con todos menos contigo"