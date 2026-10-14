La pasaban por Telefe y ahora está en Netflix: la telenovela turca que fue un éxito y se puede volver a ver.

Durante varios años las telenovelas turcas cobraron protagonismo en la pantalla argentina. Entre todas ellas una robó el corazón de los televidentes: ¿Qué culpa tiene Fatmagül?. Si bien ya no se encuentra al aire, Netflix la sumó a su catálogo, por lo que se puede volver a ver o disfrutar por primera vez, con la ventaja de no tener que esperar al siguiente día para mirar cada episodio.

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La historia sigue a Fatmagül, una joven huérfana que vive en un humilde pueblo y sueña con una mejor vida junto a su gran amor Mustafá, quien está construyendo la casa donde vivirán cuando se casen. Sin embargo, el destino le depara una tragedia que cambiará su vida. A lo largo de dos temporadas de 169 capitulos en total, de entre 1 hora y 1 hora y media cada uno, la telenovela garantiza drama al mejor estilo turco. En la plataforma de streaming se encuentran todos los episodios completos, por lo que se puede maratonear sin ningún tipo de espera.

¿Qué culpa tiene Fatmagül? está disponible en Netflix

Si bien en Netflix hay muchas series y telenovelas turcas para ver, ¿Qué culpa tiene Fatmagül? cuenta con una singularidad. A diferencia de los melodramas tradicionales, la producción puso en primer plano un tema tabú en muchas sociedades: la violencia de género, el abuso sexual y la impunidad sistémica. De hecho, generó intensos debates en Turquía sobre la legislación respecto a los delitos sexuales y el juzgamiento a las víctimas en la sociedad.

Su trama la llevó a ser un éxito en Latinoamérica y marcó un antes y un después. Las audiencias de Chile, Argentina, Perú, Colombia, México y Uruguay entre 2014 y 2016 la recibieron con los brazos abiertos, lo que allanó el camino para la llegada masiva de ficciones turcas a la televisión abierta regional.

De qué trata ¿Qué culpa tiene Fatmagül?

¿Qué culpa tiene Fatmagül? narra la historia de Fatmagül Ketenci, una joven humilde que vive en un pueblo costero turco y sueña con casarse con su novio de toda la vida, un joven pescador. Sin embargo, su vida cambia de forma trágica cuando una noche es víctima de una brutal agresión sexual colectiva perpetrada por un grupo de jóvenes influyentes y adinerados, acompañados por Kerim, un humilde herrero local.

Para proteger la reputación de los verdaderos agresores y evitar un escándalo judicial, las familias poderosas manipulan la situación y recurren a una arcaica costumbre social. Obligan a Fatmagül a casarse con Kerim, quien impulsado por la culpa y la confusión asume la responsabilidad del hecho, mientras que el novio de la protagonista la repudia al creerla culpable de su propia tragedia.

A partir de ese matrimonio forzado, la trama se enfoca en el traumático proceso de sanación emocional de Fatmagül y en su valiente transformación de víctima a luchadora. Junto a Kerim, quien busca redimirse y respaldarla de forma incondicional, la joven decide enfrentar los prejuicios de la sociedad y librar una dura batalla legal para llevar a sus verdaderos agresores ante la justicia.