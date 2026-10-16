El actor brasileño Wagner Moura, nominado a mejor actor en los últimos premios Oscar por su trabajo en la película Agente secreto y estrella de Netflix por la serie Narcos, denunció en un video al candidato brasilero Flavio Bolsonaro y lo comparó con Javier Milei, en su camino de "sumisión" ante Estados Unidos.

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En un video de 7 minutos, el actor Wagner Moura apoyó a Lula Da Silva de cara al ballotage electoral en Brasil y habló de un complot que tiene "traidores a la patria que están entregándole el país en bandeja a los americanos", entre los que se encuentran Bolsonaro y Javier Milei, actual presidente de Argentina.

Wagner Moura habló de los intereses de Estados Unidos en los recursos de Brasil y como la alianza de Bolsonaro con Trump podría ser muy peligrosa para el cuidado de los recursos regionales: "Trump no quiere comprar minerales al resto, quiere que sean suyos. Primero presiona, después los líderes locales le ceden el control y, finalmente, los minerales y el petróleo se van".

Además, enumeró las prioridades de Trump en su plan por querer apoderarse de los recursos de Brasil: "Trump no quiere comprar minerales al resto, quiere que sean suyos", afirma Moura, que describe tres fases del método estadounidense para intervenir en otros países tras condicionarlos: "Primero presiona, después los líderes locales le ceden el control y, finalmente, los minerales y el petróleo se van".

La mención a Argentina y la relación Trump - Milei

El actor citó como ejemplo el caso de Argentina y la amenaza de Trump de anular un préstamo millonario al país si Milei no ganaba las elecciones legislativas de 2025: "Dos semanas antes de la votación los americanos anunciaron un préstamo de 20 mil millones de dólares para el gobierno de Milei. Y luego le preguntaron a Trump en una conferencia de prensa si la ayuda depende del resultado, a lo que respondió 'Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina'”.

"Milei ganó. Cuatro meses después, en febrero, Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo por minerales críticos. ¿Estás viendo? ¿Percibís como la historia se repite? Primero viene la presión: una guerra, una tarifa, un préstamo, lo que sea preciso. Luego, alguien en el poder que le debe su puesto a Trump: Delcy (Rodríguez) en Venezuela, (Abelardo de la) Espriella en Colombia, (Javier) Milei en Argentina. Y, al final, llega el acuerdo: los minerales y el petróleo salen del país, con los estadounidenses al mando", cerró el actor.