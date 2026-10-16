Qué ver en Netflix: recomendaciones de películas y series para el fin de semana del 17 y 18 de octubre 2026

Llega el fin de semana y no hay nada mejor que preparar una buena comida, acomodarse en el sillón y sumergirse en historias atrapantes. Con la enorme oferta en el catálogo de Netflix, seleccionar la opción ideal suele ser un desafío. Para facilitar la decisión, elaboramos una guía exclusiva con algunos estrenos cinematográficos y otras series que están entre lo más impactante de la temporada. Desde thrillers claustrofóbicos hasta épicas familiares y ciencia ficción, estos diez títulos garantizan entretenimiento de primer nivel.

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"El círculo", una producción mexicana. (Crédito de foto: Netflix)

Películas recomendadas en Netflix

Animales: este intenso thriller psicológico sigue la desesperada cruzada de un matrimonio influyente cuando su hijo es secuestrado, desenterrando una red de secretos y corrupción política donde nadie es quien aparenta. Tyler Perry: las cartas de la vida: un emotivo drama sobre la redención. A través de una correspondencia epistolar inesperada, una madre soltera y un recluso construyen un vínculo capaz de sanar las heridas del pasado. Tormenta ácida: ciencia ficción climática de ritmo vertiginoso. Una familia fracturada debe reconciliarse a contrarreloj para sobrevivir a una catástrofe ambiental sin precedentes: una lluvia tóxica que devora todo a su paso. Pecadores: dirigida por Ryan Coogler, esta impactante obra de terror sobrenatural muestra a dos hermanos gemelos que regresan al sur profundo de Estados Unidos buscando empezar de cero, solo para enfrentar una fuerza oscura aterradora. La sustancia: una perturbadora propuesta de horror corporal que explora la obsesión moderna por la juventud eterna, revelando las sangrientas consecuencias de consumir una droga clandestina que promete una versión "mejorada" de uno mismo.

Series en Netflix para maratonear