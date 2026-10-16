Qué ver en Netflix: recomendaciones de películas y series para el fin de semana del 17 y 18 de octubre 2026

Llega el fin de semana y no hay nada mejor que preparar una buena comida, acomodarse en el sillón y sumergirse en historias atrapantes. Con la enorme oferta en el catálogo de Netflix, seleccionar la opción ideal suele ser un desafío. Para facilitar la decisión, elaboramos una guía exclusiva con algunos estrenos cinematográficos y otras series que están entre lo más impactante de la temporada. Desde thrillers claustrofóbicos hasta épicas familiares y ciencia ficción, estos diez títulos garantizan entretenimiento de primer nivel.
Películas recomendadas en Netflix
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Animales: este intenso thriller psicológico sigue la desesperada cruzada de un matrimonio influyente cuando su hijo es secuestrado, desenterrando una red de secretos y corrupción política donde nadie es quien aparenta.
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Tyler Perry: las cartas de la vida: un emotivo drama sobre la redención. A través de una correspondencia epistolar inesperada, una madre soltera y un recluso construyen un vínculo capaz de sanar las heridas del pasado.
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Tormenta ácida: ciencia ficción climática de ritmo vertiginoso. Una familia fracturada debe reconciliarse a contrarreloj para sobrevivir a una catástrofe ambiental sin precedentes: una lluvia tóxica que devora todo a su paso.
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Pecadores: dirigida por Ryan Coogler, esta impactante obra de terror sobrenatural muestra a dos hermanos gemelos que regresan al sur profundo de Estados Unidos buscando empezar de cero, solo para enfrentar una fuerza oscura aterradora.
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La sustancia: una perturbadora propuesta de horror corporal que explora la obsesión moderna por la juventud eterna, revelando las sangrientas consecuencias de consumir una droga clandestina que promete una versión "mejorada" de uno mismo.
Series en Netflix para maratonear
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Bajo la superficie: un fascinante drama de misterio escandinavo que arranca con el hallazgo de un misterioso naufragio, sumergiendo a los investigadores en una intriga corporativa repleta de giros oscuros.
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Dang!: una comedia negra e irreverente sobre un variopinto grupo de hermanos que se mudó a Nueva York, cuyos enredos en la vida terminan uniéndolos en la autenticidad, honestidad y transparencia ante su madre y su padre.
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Al este del Edén: ambiciosa adaptación televisiva del clásico literario que indaga en la rivalidad entre hermanos, los dilemas morales y los secretos ocultos dentro de una dinastía familiar a lo largo de varias generaciones.
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El círculo: nueva serie mexicana de suspenso, que explora las repercusiones de la filtración de un video prohibido que compromete la estabilidad de un grupo de amigos con lazos políticos.
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Mis muertos tristes: emotiva producción con toques de realismo mágico, que acompaña a una mujer capaz de comunicarse con los espíritus de un pequeño pueblo, ayudándolos a resolver sus asuntos pendientes antes de partir.