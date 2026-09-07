Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre 2026

La oferta del streaming mantiene un ritmo frenético y suma constantemente su catálogo nuevas producciones pensadas para todos los gustos. El volumen de estrenos en Netflix vuelve larga la elección al momento de sentarse frente a la pantalla. Para facilitar esa búsqueda y optimizar el tiempo de descanso, hemos preparado una selección equilibrada que abarca desde impactantes documentales y adictivos thrillers psicológicos hasta esperadas ficciones biográficas y conmovedores dramas. A continuación, una guía con sinopsis detalladas de las películas y series más relevantes que ya podés disfrutar en la plataforma.
Películas recomendadas en Netflix
-
Una mirada extendida a Grand Theft Auto VI: un revelador vistazo detrás de escena que explora el desarrollo y el ambicioso universo visual de la esperada entrega de Rockstar Games, la nueva evolución de la revolucionaria saga de Grand Theft Auto.
-
Susurran tu nombre: basado en el bestseller de Alex North, este suspenso policíaco sigue una siniestra investigación sobre desapariciones que destapan oscuros secretos del pasado. Cuenta con las actuaciones de Robert De Niro y Adam Scott.
-
La última casa: una angustiante historia donde una familia queda atrapada en su propio hogar, forzada a sobrevivir con recursos muy limitados y de generar sus propios alimentos, frente a una extraña amenaza exterior.
-
No se desea buena suerte: drama musical adolescente sobre una joven que busca el éxito en el teatro escolar mientras enfrenta una compleja situación familiar. Protagonizada por Sunny Sandler.
-
Un hijo propio: impactante documental que expone las presiones sociales a través de la historia de una mujer que finge un embarazo y termina envuelta en un trágico caso judicial.
MÁS INFO
Series recomendadas en Netflix
-
Toda la verdad de mis mentiras: una adaptación española de la novela de Elísabet Benavent sobre el enredo de secretos y tensiones amorosas entre un grupo de amigos durante un viaje por carretera.
-
Sacrificio de sangre: intenso nordic noir donde un detective debe aliarse con su distante padre expolicía para atrapar a un feroz asesino.
-
Ratonera: thriller surcoreano que sigue la persecución de un novelista por recuperar su identidad y vida digital, usurpadas por una misteriosa figura.
-
Moria: la serie biográfica argentina que recorre la multifacética, extravagante e icónica trayectoria de la diva Moria Casán. Una historia llena de referencias conocidas y un viaje por la cultura pop del país.
-
La muerte de la esposa del pastor: serie documental true crime que analiza la misteriosa muerte de Mica Miller y expone las redes de manipulación de su entorno.