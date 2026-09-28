Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre 2026

Inicia la semana y renovar la lista de reproducción que será reproducida en el tiempo libre es la tarea principal. Netflix actualiza su catálogo con una selección variada que abarca desde thrillers cargados de tensión hasta comedias corporativas y animadas, y dramas sobrenaturales de una dupla sudamericana. Para facilitarte la elección, te traemos una guía con diez recomendaciones entre películas y series que garantizan entretenimiento de primer nivel para todos los gustos.
Series recomendadas en Netflix
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Dang!: irreverente comedia animada para adultos creada por referentes como Andrew Law y Matt Murray. Sigue a dos hermanos en Nueva York cuya vida sin preocupaciones se complica cuando la hermana mayor vuelve a sus vidas.
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Mis muertos tristes: miniserie de terror sobrenatural dirigida por Pablo Larraín (chileno) sobre relatos de Mariana Enriquez (argentina). Protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, retrata el choque entre el mundo terrenal y los espíritus en un barrio marcado por la violencia.
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Monstruo: la historia de Lizzie Borden: cuarta entrega de la antología de Ryan Murphy. Con Ella Beatty, Charlie Hunnam y Rebecca Hall, reconstruye el enigmático juicio de 1892 sobre un brutal doble asesinato a hachazos.
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Los caballeros: con el sello característico de Guy Ritchie, esta vertiginosa comedia de acción sigue a un heredero aristocrático que descubre que su finca oculta un lucrativo imperio de cannabis en el submundo criminal.
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Te conozco: thriller psicológico turco con Elçin Sangu y Melis Sezen. En ocho tensos episodios, la contratación de una misteriosa niñera desata una red de manipulación que destruye la paz familiar.
Películas recomendadas en Netflix
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Gracias equipo: ácida comedia negra española de Diego Núñez Irigoyen, con Alexandra Jiménez y Maribel Verdú. Sigue a los empleados de una empresa quesera en un caótico retiro de integración que se sale de control tras rumores de despidos.
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Las mejores: emotivo drama que explora el valor inquebrantable de los lazos femeninos a lo largo del tiempo. Con notables actuaciones, refleja cómo la lealtad y el apoyo mutuo permiten superar las adversidades más complejas de la vida.
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Una película de Minecraft: adaptación del icónico videojuego, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black. Dirigida por Jared Hess, traslada el universo de bloques a una colorida aventura llena de acción, humor y creatividad familiar.
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Una mujer sin pasado: inquietante thriller basado en el universo literario de Harlan Coben. Ambientada en la isla de Hidra, muestra cómo la aparente tranquilidad de Louise Andersen se desmorona cuando emergen oscuros secretos de su pasado.
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Irumudi: drama de acción con la estrella Ravi Teja. Fusiona la devoción espiritual y la lucha por la justicia al narrar el viaje sagrado de un padre dispuesto a todo para proteger a su hija.