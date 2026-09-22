Final explicado de "Monstruo: la historia de Lizzie Borden", la serie de Netflix de gran éxito

Netflix y Ryan Murphy vuelven a sacudir el catálogo del true crime con el esperado estreno de Monstruo: la historia de Lizzie Borden. La cuarta entrega de la aclamada franquicia explora el célebre crimen ocurrido el 4 de agosto de 1892 en Fall River, Massachusetts. Protagonizada por Ella Beatty como la enigmática Lizzie, la serie se adentra en el sofocante e hipócrita hogar victoriano de la familia Borden. Sometida al absoluto dominio de un padre controlador y avaro (Charlie Hunnam) y una madrastra hostil (Rebecca Hall), Lizzie halla refugio emocional en la nueva sirvienta Bridget Sullivan (Vicky Krieps). Desesperadas por liberarse de los abusos cotidianos, ambas mujeres traman un violento plan que culmina con el sangriento asesinato a hachazos de sus padres, desencadenando un histórico y convulsionado juicio.

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El desenlace explicado con todos los detalles de "Monstruo: la historia de Lizzie Borden"

El tramo final de la temporada reconstruye minuciosamente el tenso proceso judicial de 1893 y las brutales secuelas del doble homicidio. A pesar de las abrumadoras sospechas que señalaban directamente a Lizzie, la fiscalía no logra presentar pruebas físicas irrefutables ni hallar el arma ensangrentada. La defensa explota con destreza los prejuicios machistas victorianos, argumentando que una joven dama religiosa e incapaz de albergar semejante ferocidad jamás podría cometer un acto tan atroz.

Tras ser declarada "no culpable" por un jurado compuesto exclusivamente por hombres, Lizzie queda libre y hereda la cuantiosa fortuna familiar. No obstante, la serie enfatiza que la libertad no significó paz: marginada por una sociedad local que la sabe culpable, Lizzie compra la mansión Maplecroft en Fall River, donde pasa sus días aislada junto a su hermana Emma (Billie Lourd). Bridget, en tanto, se distancia definitivamente tras el crimen. El cierre entrelaza simbólicamente la figura de Borden con otras asesinas notorias de la historia, como Aileen Wuornos, consolidando a Lizzie como un complejo e inquietante mito de rebelión sangrienta y trauma.

"Monstruo: la historia de Lizzie Borden". (Crédito de foto: Netflix)

La antología y sus entregas anteriores

Esta perturbadora historia representa la cuarta entrega de la exitosa franquicia antológica concebida por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix. La saga debutó con un fenómeno global en 2022 con Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, protagonizada por Evan Peters. Posteriormente desembarcó Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez en 2024, retratando el controvertido parricidio en Beverly Hills, seguida por la tercera temporada dedicada a la macabra figura del asesino Ed Gein. Con Lizzie Borden, la franquicia posiciona por primera vez a una figura femenina en el centro de su aclamado y oscuro universo criminal.