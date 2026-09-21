De Niro vuelve al mundo de la mafia con la película de Netflix sobre crimen y poder

"The Alto Knights: Mafia y poder" llegó a Netflix con una historia de crimen ambientada en la Nueva York de mediados del siglo XX, donde Robert De Niro interpreta a dos de los principales protagonistas: los jefes mafiosos Frank Costello y Vito Genovese.

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Estrenada originalmente en 2025 y dirigida por Barry Levinson, la producción de poco más de 2 horas narra la disputa entre el llamado "Primer Ministro de la mafia" y su desertor.

El conflicto comienza cuando Genovese busca desplazar a Costello y avanzar sobre su posición dentro de la estructura criminal. La tensión aumenta hasta que ordena un atentado contra su antiguo aliado. Sin embargo, la embestida falla, dando como resultado un carrera de planes y contraplanes.

¿De qué se trata "The Alto Knights: Mafia y poder"?

La historia gira alrededor de Frank Costello y Vito Genovese, dos hombres que durante años compartieron negocios y vínculos dentro de la mafia de Nueva York. Con el paso del tiempo, Genovese comienza a buscar mayor poder, por lo que la relación entre ambos se deteriora hasta convertirlos en rivales.

El conflicto llega a un punto decisivo cuando este último ordena un atentado contra su excamarada. Aunque sobrevive al ataque, el episodio lleva al mafioso a replantearse su lugar dentro del crimen organizado y a considerar la posibilidad de retirarse. Su antiguo aliado, en cambio, aprovecha la situación para avanzar sobre el espacio que pretende ocupar.

Mientras la disputa crece, aparecen otras figuras vinculadas con ese mundo, entre ellas Vincent Gigante, interpretado por Cosmo Jarvis, y Albert Anastasia, a quien da vida Michael Rispoli. El elenco también incluye a Debra Messing como Bobbie Costello y a Kathrine Narducci en el papel de Anna Genovese, las esposas de los dos protagonistas.

Uno de los aspectos particulares de la película es que Robert De Niro encarna a los dos mafiosos enfrentados. El actor se pone en la piel de Costello y Genovese, construyendo dos personajes diferentes a través de la caracterización, la voz y los gestos.

Ficha técnica de "The Alto Knights: Mafia y poder"