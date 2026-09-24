Más de una década después de su estreno, la película volvió a ganar protagonismo en Netflix: acumuló 5,2 millones de vistas en una semana y alcanzó el primer puesto en 18 países.

A más de una década de su estreno, Netflix volvió a incorporar Venganza en la prisión, la película de acción protagonizada por Matthew Reese que combina enfrentamientos físicos, crimen y una operación minuciosamente diseñada.

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Con una duración de casi una hora y media, la historia sigue a Jack Stone, un policía que decide ingresar voluntariamente a una prisión para llegar hasta Balam, un peligroso jefe de la mafia rusa al que responsabiliza por el asesinato de su familia. Para concretar su objetivo, prepara un robo que le permita terminar detenido y ser trasladado al mismo penal donde se encuentra su enemigo.

Una vez dentro, Stone descubre que el criminal mantiene el control sobre buena parte de los presos y continúa manejando sus negocios desde la cárcel. A partir de allí, el policía deberá abrirse paso entre los hombres que responden a Balam mientras intenta acercarse a él y llevar adelante el plan que ideó.

¿De qué se trata Venganza en la prisión?

La película presenta a Jack Stone como un agente que, después de perder a sus seres queridos, decide dejar de lado los procedimientos habituales para enfrentarse directamente con el responsable. Su estrategia consiste en provocar su propio ingreso al penal y utilizar su condición de preso para encontrar a Balam.

El jefe mafioso cuenta con una estructura dentro del penal que le permite conservar poder y protección. Por eso, el protagonista no puede llegar hasta él de manera directa y debe atravesar distintos enfrentamientos con otros internos.

A medida que avanza dentro de la prisión, Stone intenta mantenerse enfocado en su propósito mientras se enfrenta a los hombres que protegen a su criminal. La cárcel se convierte así en el escenario principal del conflicto y en el lugar donde ambos terminarán enfrentándose.

Dirigida por John Lyde, Venganza en la prisión se estrenó originalmente en 2015 bajo el título Riot. Más de una década después, la película volvió a ganar protagonismo en Netflix: acumuló 5,2 millones de vistas en una semana y alcanzó el primer puesto en 18 países.

Ficha técnica de Venganza en la prisión