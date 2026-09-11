De qué trata y reparto de "Gandhari", la película para ver el fin de semana en Netflix

Netflix sumó recientemente una propuesta que no tarda en posicionarse entre lo más visto: Gandhari, un potente thriller de acción y suspenso que se estrenó el 3 de septiembre. La película ofrece una experiencia frenética y llena de tensión. Dirigida por Devashish Makhija y escrita por la talentosa guionista y productora Kanika Dhillon, la obra logra fusionar el drama familiar más desgarrador con una secuencia ininterrumpida de combate, secreto y venganza. Esta es una historia atrapante, con giros sorpresivos y una puesta en escena imponente.

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Una cruzada de resistencia: trama y protagonistas

La historia sigue muy de cerca los pasos de Bani, encarnada por Taapsee Pannu, una madre cuya vida se quiebra por completo cuando su pequeña hija Mishty es secuestrada en una caótica estación ferroviaria. Tras sufrir un brutal ataque físico que la deja temporalmente sin visión, Bani rehúsa resignarse ante la tragedia. Su inmenso dolor se transforma en una fuerza imparable que la lleva a adentrarse en Joypurra, una ciudad dominada por identidades falsas y peligrosas redes de tráfico infantil.

Pannu entrega una actuación físicamente exigente y emocionalmente visceral, consolidándose como una figura indispensable del género de acción contemporáneo. La acompaña el actor Ishwak Singh como Gokul, su esposo, cuyo complejo personaje esconde secretos cruciales para el desarrollo del relato. Asimismo, las sólidas interpretaciones de Mita Vashisht y Swastika Mukherjee añaden densidad dramática y ambigüedad moral a un entorno hostil donde absolutamente nadie resulta confiable.

"Gandhari", una película sobre justicia y venganza. (Crédito de foto: Kathha Pictures / Netflix)

Producción india y el auge del cine de la región

Gandhari marca un hito significativo en la expansión de la industria audiovisual de la India, la cual vive un auge extraordinario en las plataformas de streaming globales. El cine indio contemporáneo atrapa al público internacional mediante potentes propuestas de dramas, suspenso psicológico, acción realista e intriga social. Netflix ha sabido impulsar este fenómeno apostando por alianzas creativas de alto nivel, tanto que tienen varias producciones de ese país en la plataforma.

Este film ratifica la gran solvencia técnica con la que el cine indio compite en el mercado internacional, entrelazando elementos mitológicos con elevados estándares cinematográficos. En definitiva, Gandhari no solo destaca como un relato electrizante de justicia materna, sino que busca posicionarse como una muestra clara del imparable crecimiento que atraviesa el cine indio en la escena mundial.