El thriller con secretos familiares que revoluciona Netflix con su tercera temporada

La tercera temporada de Beauty in Black llegó a Netflix con nuevos conflictos dentro de la familia Bellarie y rápidamente se instaló entre las producciones más vistas de la plataforma en Argentina.

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La nueva entrega retoma la historia después de la ofensiva del FBI contra integrantes del clan. Kimmie, interpretada por Taylor Polidore Williams, pasó de trabajar como bailarina a ocupar un lugar de poder dentro del imperio de productos capilares, pero conservar esa posición la obliga a enfrentar nuevas amenazas.

Creada por Tyler Perry, la ficción vuelve a combinar disputas familiares, negocios ilegales, alianzas cambiantes y venganzas. Esta vez, el conflicto también incorpora a Jules, antiguo jefe de seguridad de los Bellarie, quien queda obsesionado con descubrir qué ocurrió con su hijo Glen.

¿De qué trata la tercera temporada de Beauty in Black?

La nueva entrega de Beauty in Black profundiza la disputa por el control del imperio Bellarie y coloca a Kimmie frente a un escenario en el que conservar su posición resulta cada vez más complicado. Su vínculo con Mallory adquiere un peso central mientras ambas buscan consolidar el lugar que consiguieron dentro de la compañía.

El otro eje de la historia está relacionado con Jules y su intento por reconstruir lo sucedido con su hijo Glen. La investigación lo lleva a enfrentarse con personas vinculadas al pasado de la familia y termina acercándolo a una red criminal que puede utilizar para cumplir con sus propios objetivos.

La aparición de Gina modifica el rumbo de esa búsqueda. La mujer mantiene vínculos con el mundo delictivo y termina involucrándose directamente en el conflicto que atraviesa a los protagonistas.

Los enfrentamientos también alcanzan a los integrantes del clan Bellarie. Las viejas disputas por dinero, poder y negocios vuelven a generar choques entre distintos miembros de la familia, mientras cada uno intenta preservar sus intereses.

Hacia el final, varias de esas historias convergen en Make It Rain. El lugar se convierte en escenario de un violento enfrentamiento que deja a varios personajes en situaciones críticas y abre nuevos interrogantes para la continuación de la ficción.

Ficha técnica de Beauty in Black