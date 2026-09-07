Netflix marca la cancha con nuevo thriller danés que combina drama y suspenso en poco más de 100 minutos

La película danesa Una mujer sin pasado llegó a Netflix con una historia de misterio centrada en una mujer que intenta reconstruir su identidad después de perder la memoria. El film, dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, combina drama, suspenso y thriller psicológico a partir de una desaparición ocurrida tres años antes.

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La protagonista es Louise Andersen, quien lleva una vida tranquila junto a su pareja, Joachim, en la isla noruega de Hidra. Allí administra una pequeña cafetería y parece haber dejado atrás cualquier vínculo con su pasado. Sin embargo, reconoce y asegura que en realidad se trata de Helene Söderberg, una danesa desaparecida.

A partir de esa revelación, Louise descubre que tiene una familia en Dinamarca y que su historia está relacionada con un importante imperio empresarial. La aparición de esos datos modifica por completo su presente y la lleva a buscar respuestas sobre lo ocurrido antes de su desaparición.

¿De qué trata Una mujer sin pasado?

La investigación toma un nuevo rumbo cuando Louise confirma que en realidad es Helene Söderberg, una mujer desaparecida tres años atrás. Por ese motivo, decide regresar a Dinamarca para reencontrarse con una familia que no recuerda y reconstruir los hechos que marcaron su vida anterior.

Allí conoce a Edmund Söderberg, quien fuera su esposo, y a su hijo Alexander. El reencuentro la enfrenta con vínculos familiares que le resultan desconocidos, mientras aparecen señales de que sus allegados podrían estar ocultando información.

En paralelo, Joachim, su pareja en Noruega, intenta comprender la situación y permanece cerca de ella durante el proceso. A medida que surgen nuevas pistas, el caso adquiere una dimensión relacionada con los negocios de los Söderberg, antiguos conflictos y una red de contrabando.

La película está basada en la novela The Secret Woman, escrita por Anna Ekberg, seudónimo de los autores daneses Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich. El guion estuvo a cargo de Anders August y Barbara Topsøe-Rothenborg, también en la producción.

Ficha técnica de Una mujer sin pasado