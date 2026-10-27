}De qué trata y reparto de "Animales", la película de Netflix de gran éxito para ver

Animales es una película dirigida y protagonizada por Ben Affleck. La historia se centra en la historia de Mark Kimball, un político influyente cuya campaña a la alcaldía de Los Ángeles se ve interrumpida de manera abrupta, cuando su hijo menor es secuestrado, lo que obliga al protagonista y a su esposa a conseguir una suma millonaria de dinero en tiempo récord. Lejos de tratarse solamente de un rescate, la necesidad de reunir el soborno expone una red de secretos ocultos, corrupción y dilemas morales que ponen en jaque tanto su carrera pública como su estabilidad familiar. La historia funciona como un thriller que explora los límites de la desesperación humana ante situaciones límite.

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Elenco principal de "Animales"

Ben Affleck interpreta a Mark Kimball, el candidato independiente a la alcaldía de Los Ángeles. Acumula deudas de campaña y enfrenta el secuestro de su hijo, lo que lo obliga a buscar dinero de forma urgente mientras oculta información clave.

Kerry Washington encarna a Abigail Kimball, la esposa del protagonista y terapeuta. Ella comparte las tensiones del entorno familiar y político y oculta conflictos con su pareja que emergen durante la crisis del secuestro.

Gillian Anderson interpreta a Dayle Burton, una operativa contratada por el entorno de la campaña para intervenir en el rescate, negociar con los captores y trazar los pasos a seguir en la operación.

Protagonistas de "Animales" (Crédito de foto: Netflix)

Steven Yeun asume el papel de Sam Allison, un colaborador cercano del equipo político de Mark que sugiere la contratación de especialistas para resolver la extorsión de manera discreta.

Adriana Paz encarna a Cecilia, la pareja de Ramón. Su vínculo cotidiano con el entorno de los protagonistas la conecta con las repercusiones del caso.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Ramón, un trabajador dedicado a la jardinería y pareja de Cecilia. Su intervención en los momentos críticos altera el curso y redefine el desenlace.

El cine de Ben Affleck y sus proyectos

En su faceta detrás de las cámaras, Ben Affleck se consolidó como un director enfocado en el drama criminal, el thriller político y las adaptaciones de arraigo realista, ambientadas por lo general en Estados Unidos. En paralelo a su labor como actor y director, Affleck mantiene una intensa actividad en la producción cinematográfica. Junto a su colega y amigo Matt Damon, fundó el estudio Artists Equity, una productora independiente diseñada para garantizar mayor control creativo y una distribución equitativa de las ganancias entre los realizadores y el equipo técnico. Mediante esta compañía, ambos impulsan proyectos que combinan producciones de perfil comercial para plataformas de streaming con propuestas de mediana escala, enfocadas en historias adultas y repartos corales.