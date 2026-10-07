Animals: la película de Ben Affleck en Netflix ideal para ver en días de lluvia y con un secuestro que lo cambia todo

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de cámara y frente a ella con Animales, un thriller de suspenso que llegará a Netflix el próximo 9 de octubre. La película sigue a un candidato a alcalde de Los Ángeles cuya vida familiar se derrumba cuando su hijo es secuestrado y debe enfrentarse a decisiones capaces de poner en riesgo mucho más que su carrera política.

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Affleck interpreta a Mark Kimball, un dirigente exitoso que lleva una vida aparentemente perfecta junto a su esposa, Abigail, interpretada por Kerry Washington, y su hijo Denny. Esa imagen comienza a desmoronarse cuando el niño es secuestrado y la pareja debe conseguir desesperadamente el dinero exigido para recuperarlo.

La situación los empuja hacia una red de engaños y secretos que obliga a Mark y Abigail a revisar incluso los aspectos más íntimos de su relación. En ese contexto aparece Dayle (Gillian Anderson), una especialista en resolver situaciones críticas, quien advierte al matrimonio que todos los secretos que se hayan ocultado mutuamente deberán salir a la luz.

Una historia sobre los límites extremos a los que puede llegar un matrimonio

De acuerdo con Netflix Tudum, la película utiliza el secuestro como punto de partida para explorar cuestiones vinculadas con la identidad, la moral y los límites que una persona está dispuesta a cruzar cuando su familia está en peligro. Para Affleck, uno de los ejes centrales de Animales está en preguntarse si las personas tienen una verdadera brújula moral o si simplemente hacen aquello que consideran más conveniente en determinadas circunstancias.

El director también definió la película como una historia sobre el matrimonio y los acuerdos que construyen dos personas al compartir una vida. El secuestro de Denny funciona así como un detonante que lleva a Mark y Abigail a enfrentarse con cuestiones que habían permanecido ocultas. Además de Affleck y Washington, el elenco está integrado por Steven Yeun, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald y Jacob Estrada.

La película también representa un nuevo trabajo de Ben Affleck como director después de una trayectoria detrás de cámara que incluye títulos como Argo, The Town y Live by Night.