Final explicado de "Animales", la película de Netflix de gran éxito

Netflix incorporó a su catálogo el largometraje Animales, un thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck en el rol central de un destacado candidato político. La historia se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles durante las jornadas previas a unos comicios municipales, entrelazando las presiones habituales de una campaña electoral con una situación límite derivada del secuestro de un niño.

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El elenco de la producción reúne a figuras reconocidas como Kerry Washington en el papel de la esposa del protagonista, Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz. El largometraje explora los dilemas éticos y las tensiones que emergen cuando una crisis privada colisiona directamente con las ambiciones de poder y la preservación de la imagen pública de los personajes involucrados en la trama política.

Las claves de "Animales" y el giro de la trama

La confusión en el secuestro: a mitad de la narración se revela que los delincuentes cometieron un error operativo a causa de los disfraces de Halloween, por lo cual retienen a Héctor (el hijo de la empleada doméstica Cecilia y de su esposo Ramón) en lugar del descendiente del candidato Mark Kimball.

El operativo de rescate: durante la entrega del dinero exigido, la situación degenera en un tiroteo violento donde Dayle pierde la vida trágicamente, momento en el cual Ramón irrumpe armado para proteger la integridad de su hijo y la del propio aspirante político.

La alteración de evidencias: lejos de esclarecer públicamente los hechos ante las autoridades, Mark se apropia de los registros de la escena para redactar una narrativa propia y entrega una fuerte compensación económica a la familia de Cecilia y Ramón para asegurar su silencio definitivo.

El triunfo electoral: un salto temporal expone a Mark triunfando rotundamente en la contienda por la alcaldía tras capitalizar el incidente, manteniendo su matrimonio con Abigail por pura conveniencia y proyectando su siguiente paso hacia la presidencia.

La nueva película de Ben Affleck: "Animales". (Crédito de foto: Netflix)

La base creativa de un proyecto de tensión política

Respecto a su fundamentación narrativa, el guion original es una obra de ficción que responde a una creación original, desarrollada inicialmente por el escritor Connor O. McIntyre, sobre la cual trabajaron posteriormente el guionista Billy Ray y el propio Ben Affleck para dar forma definitiva al libreto producido por Artists Equity.