Qué películas ver en Netflix en octubre 2026: el TOP 10 de las más vistas

La oferta de contenidos en Netflix es especial porque ofrece un top 10 de los títulos más vistos, con opciones diversificadas en cuanto a géneros y en donde es posible encontrar producciones de distinta escala industrial. La plataforma actualiza este listado para responder a los hábitos de visualización fragmentados de las audiencias, integrando desde estrenos de animación de alta repercusión global y cine que ha pasado por circuitos de premiación, hasta thrillers policiales, relatos de perfilado criminal y comedias comerciales. A continuación, un recorrido analítico por diez títulos recientes disponibles en la plataforma, que abarca lo más consumido.

El justiciero. Un thriller centrado en la protección de los más vulnerables. Denzel Washington interpreta a un extirpediente militar con habilidades tácticas avanzadas que decide intervenir cuando la justicia institucional no responde.

Unabomber. Este drama analiza los métodos de perfilado criminal utilizados para capturar a Ted Kaczynski. La trama pone foco en la lingüística forense y en los dilemas morales de las investigaciones de larga duración.

La captura. Un thriller de suspenso enfocado en el arresto de uno de los hombres más buscados del mundo: el Chapo Guzmán. Aborda la manipulación de los policías y las tensiones del control gubernamental sobre la vigilancia.

La sustancia. Dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore, esta obra explora los mandatos de belleza y el paso del tiempo mediante el terror corporal (body horror). Su estética impactante e historia grotesca ofrecen un relato crudo sobre la obsesión con la juventud eterna.

Una mujer sin pasado. Historia sobre el choque de identidades y la amnesia criminal. La protagonista debe reconstruir sus recuerdos mientras descubre su posible vínculo con una red de ilícitos no resueltos. MÁS INFO Netflix Netflix prepara la adaptación de unos de los clásicos del cine argentino

Tyler Perry: Las cartas de la vida. Drama centrado en la conexión por correspondencia entre una madre soltera y un recluso. La narrativa aborda temas como la redención, el perdón y el peso de las decisiones personales.

Susurran tu nombre. Una propuesta de suspenso atmosférico donde los mitos locales y el folklore se entrelazan con el duelo familiar. La tensión narrativa se apoya en el aislamiento geográfico y la paranoia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito I. Primera entrega de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del popular manga. La cinta destaca por una animación de alto nivel técnico en las secuencias de combate entre cazadores y demonios.

Papá a cargo. Comedia que plantea los retos de la crianza contemporánea a través del cambio de roles dentro del hogar. Explora la dinámica familiar con un tono accesible sobre los desafíos cotidianos.