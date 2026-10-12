Tiene 7 episodios, combina drama y misterio y ya está en el TOP 2 global de Netflix

Netflix estrenó “Shaque: No confíes en nadie”, una miniserie india de suspenso que sigue a una mujer que lleva nueve años buscando a su hija desaparecida y comienza a descubrir secretos que ponen en duda todo lo que creía saber sobre su entorno.

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Protagonizada por Parineeti Chopra, la ficción combina misterio, drama familiar e investigación policial a partir de un caso que permanece sin resolver durante casi una década.

“Shaque: No confíes en nadie” llegó a la plataforma el 24 de septiembre y ya se ubica como la segunda más vista a nivel global, con más de 4.2 millones de vistas en sólo una semana.

¿De qué se trata “Shaque: No confíes en nadie”?

La historia comienza cuando Anvita Dutt, interpretada por Parineeti Chopra, pierde a su hija recién nacida, que desaparece del hospital poco después de su nacimiento. A pesar de las investigaciones, el caso no consigue resolverse y la familia queda atrapada en la incertidumbre.

Nueve años después, continúa buscando a la niña. La aparición de regalos misteriosos vinculados con cada cumpleaños de su hija alimenta la esperanza de encontrarla y refuerza la sospecha de que alguien conoce lo que realmente ocurrió.

Una nueva pista impulsa a la protagonista a revisar los acontecimientos y cuestionar las versiones que recibió durante todo ese tiempo. Su investigación comienza a revelar contradicciones, mientras las personas de su entorno quedan bajo sospecha.

Entre ellas se encuentra Alok, su esposo, interpretado por Tahir Raj Bhasin, cuya relación con Anvita adquiere un papel central a medida que surgen nuevos interrogantes. También intervienen otros integrantes de la familia y figuras vinculadas con la investigación policial.

El caso se vuelve todavía más complejo cuando la protagonista comienza a experimentar visiones inquietantes. Estos episodios aumentan la incertidumbre sobre lo que está sucediendo y llevan a la protagonista a enfrentarse tanto a las pistas concretas como a sus propias percepciones.

La trama incorpora nuevas revelaciones, una muerte misteriosa y testimonios que modifican el rumbo de la investigación. A medida que aparecen elementos desconocidos, Anvita intenta reconstruir el recorrido de su hija y determinar quiénes podrían estar ocultando información.

Ficha técnica de “Shaque: No confíes en nadie”