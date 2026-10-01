Dónde ver online "La Sustancia", nominada al Óscar 2025 a "Mejor película"

El panorama cinematográfico reciente estuvo marcado por producciones audaces, pero pocas lograron el impacto visceral de La Sustancia. Tras un aclamado paso por las salas de cine y festivales internacionales de renombre mundial, la impactante obra de la cineasta francesa Coralie Fargeat inicia una nueva etapa de distribución digital. A partir de este 1 de octubre, una de las películas más comentadas, provocadoras y divisivas del cine contemporáneo finalmente expande su alcance masivo y llega a Netflix.

{{{htmlAmp}}}

"La sustancia": una obsesión por la juventud

La trama sigue a Elisabeth Sparkle, una famosa presentadora de televisión despedida de su exitoso programa de aeróbicos por el simple hecho de envejecer. Desesperada por recuperar la fama y la validación de la industria del entretenimiento, la protagonista decide someterse a un misterioso tratamiento clandestino del mercado negro. El procedimiento le permite generar una versión rejuvenecida, hermosa y en apariencia perfecta de sí misma llamada Sue, bajo una regla inquebrantable: ambas deben alternar su existencia cada siete días sin excepción. Sin embargo, la ambición desmedida desata una vertiginosa espiral de autodestrucción.

El largometraje destaca por un elenco extraordinario. Demi Moore entrega una de las actuaciones más valientes, arriesgadas y desgarradoras de su carrera como Elisabeth, encarnando con vulnerabilidad la decadencia física y emocional del personaje. A su lado, Margaret Qualley brilla intensamente como Sue, la contraparte desinhibida que representa los estándares imposibles de belleza impuestos por la sociedad actual. El reparto se completa con Dennis Quaid, quien interpreta a Harvey, un ejecutivo de televisión vulgar y despiadado que personifica la misoginia sistémica del medio audiovisual.

Margaret Qualley en "La sustancia". (Crédito de foto: Blacksmith)

El impacto del body horror que consagró a "La sustancia"

Más allá de su crítica a la obsesión por la juventud, La Sustancia se convirtió en un fenómeno global por su pertenencia al género del body horror o terror corporal. Coralie Fargeat utiliza efectos prácticos deslumbrantes, prótesis grotescas y un diseño sonoro amplificado para exponer la sangrienta metamorfosis destructiva de la carne humana, transformando la pantalla en una experiencia visual chocante que desafía los límites del espectador.

Esta audaz propuesta cinematográfica provocó reacciones intensas en el Festival de Cannes, donde ganó el premio al Mejor Guion. Además, estuvo nominada en categorías como "Mejor Película" y "Mejor Guion" en los Premios Óscar, y resultó ganadora de "Mejor Maquillaje y Peluquería".

La mezcla de comedia negra sangrienta y horror gráfico fascinó a la crítica, lo que la convirtió en una obra de culto instantánea que ahora llega al catálogo de Netflix.