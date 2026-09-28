¿La película "Gordon" está basada en hechos reales? Todo lo que se sabe de la película argentina de Netflix

Netflix apuesta con gran firmeza por el talento audiovisual argentino, esta vez a través del desarrollo y lanzamiento de Gordon, una de las producciones más ambiciosas de su catálogo en este año. La propuesta se adentra en las zonas más oscuras de la historia política y criminal del país, utilizando la tensión propia del thriller para retratar las complejas conexiones entre el hampa común, los organismos de inteligencia y el aparato del Estado durante la turbulenta década de 1970. Con una narrativa cruda y una cuidada ambientación de época, la obra busca posicionarse como un relato desgarrador e impactante tanto para el público local como para la audiencia internacional.

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¿"Gordon" está basada en hechos reales?

Efectivamente, la realización se basa estrictamente en hechos reales. El proyecto toma como pilar la minuciosa investigación periodística plasmada en la célebre novela homónima del historiador y periodista Marcelo Larraquy.

La trama repasa la escalofriante trayectoria de Aníbal Gordon, un delincuente común involucrado en robos violentos que terminó convertido en agente encubierto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con el paso del tiempo, su figura derivó en una pieza central del terrorismo de Estado en la Argentina de los años 70. En la vida real, Gordon operó dentro de la organización parapolicial Triple A y fue el jefe al mando del brutal e infame centro clandestino de detención "Automotores Orletti". La ficción retrata con detalle cómo el crimen organizado y el aparato represivo estatal se entrelazaron para llevar a cabo secuestros, persecuciones políticas y extorsiones.

Rodrigo de la Serna, protagoniza "Gordon". (Crédito de foto: Netflix)

¿Cuándo se estrena, quiénes actúan y dónde se grabó?

El estreno global de Gordon en la pantalla de Netflix está confirmado para el mes de noviembre de 2026. La producción cuenta con un elenco estelar encabezado por Rodrigo de la Serna en una interpretación protagónica memorable en la piel de Aníbal Gordon. El reparto se completa con figuras como Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un destacado elenco secundario.

Detrás de cámara, la dirección combina el oficio de los reconocidos cineastas Pablo Trapero y Pablo Fendrik, mientras que la producción general estuvo a cargo de Preludio, liderada por Adrián Suar y Diego Andrasnik. Para reconstruir los escenarios de la época, el rodaje incluyó jornadas de grabación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en imponentes locaciones naturales ubicadas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.