Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 12 al domingo 18 de octubre 2026

Netflix se mantiene sumando títulos a su catálogo todo el tiempo, y entre sus tendencias globales es posible hacer una selección balanceada que combine series y películas recomendadas para ver durante la semana. Desde ambiciosos thrillers políticos y dramas biográficos hasta adaptaciones literarias y animaciones récord, esta lista reúne las diez propuestas audiovisuales con las que la audiencia puede divertirse durante estos días de octubre.

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"Bajo la superficie", una historia en Canadá. (Crédito de foto: Netflix)

Series recomendadas en Netflix

Mis muertos tristes: miniserie argentina dirigida por Pablo Larraín y basada en relatos de Mariana Enríquez. Protagonizada por Mercedes Morán, sigue a una médica jubilada que lidia con apariciones espectrales en una inquietante Buenos Aires. El problema final: adaptación española de la novela de Arturo Pérez-Reverte. Con Jose Coronado y Martiño Rivas, sitúa un misterio de estilo deductivo en un aislado hotel balear durante la primavera de 1959. Bajo la superficie: atmosférico thriller de terror canadiense ambientado en un pueblo pesquero de Terranova. Encabezado por Josh Hartnett, narra el surgimiento de una mortal amenaza marina tras el hallazgo de un gigantesco iceberg. La diplomática (temporada 3): regresa el aclamado drama de suspenso político protagonizado por Keri Russell. Esta entrega eleva la tensión geopolítica con agudos diálogos, giros inesperados y un complejo juego de poder internacional. Al este del Edén: miniserie de época con Florence Pugh al frente del reparto. Adapta el clásico literario de John Steinbeck, profundizando en los dilemas morales, celos familiares y secretos de una influyente dinastía.

Películas recomendadas en Netflix