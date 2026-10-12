Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 12 al domingo 18 de octubre 2026

Netflix se mantiene sumando títulos a su catálogo todo el tiempo, y entre sus tendencias globales es posible hacer una selección balanceada que combine series y películas recomendadas para ver durante la semana. Desde ambiciosos thrillers políticos y dramas biográficos hasta adaptaciones literarias y animaciones récord, esta lista reúne las diez propuestas audiovisuales con las que la audiencia puede divertirse durante estos días de octubre.
Series recomendadas en Netflix
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Mis muertos tristes: miniserie argentina dirigida por Pablo Larraín y basada en relatos de Mariana Enríquez. Protagonizada por Mercedes Morán, sigue a una médica jubilada que lidia con apariciones espectrales en una inquietante Buenos Aires.
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El problema final: adaptación española de la novela de Arturo Pérez-Reverte. Con Jose Coronado y Martiño Rivas, sitúa un misterio de estilo deductivo en un aislado hotel balear durante la primavera de 1959.
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Bajo la superficie: atmosférico thriller de terror canadiense ambientado en un pueblo pesquero de Terranova. Encabezado por Josh Hartnett, narra el surgimiento de una mortal amenaza marina tras el hallazgo de un gigantesco iceberg.
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La diplomática (temporada 3): regresa el aclamado drama de suspenso político protagonizado por Keri Russell. Esta entrega eleva la tensión geopolítica con agudos diálogos, giros inesperados y un complejo juego de poder internacional.
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Al este del Edén: miniserie de época con Florence Pugh al frente del reparto. Adapta el clásico literario de John Steinbeck, profundizando en los dilemas morales, celos familiares y secretos de una influyente dinastía.
Películas recomendadas en Netflix
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Las cartas de la vida: drama romántico dirigido por Tyler Perry. Explora una historia de redención, perdón y segundas oportunidades nacida del inesperado vínculo afectivo entre una mujer soltera y un exconvicto.
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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito 1: fenómeno del anime que inicia la trilogía conclusiva de la franquicia. Sigue a Tanjiro y los Pilares en una monumental batalla dentro de una dimensión infernal contra Muzan Kibutsuji.
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Cada vez menos extraño: producción biográfica musical de origen polaco centrado en la convulsionada existencia de Jan Borysewicz. Reconstruye el ascenso de la estrella de rock y el impacto de su icónica banda Lady Pank.
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Unabomber: suspenso policial basado en hechos reales y protagonizado por Russell Crowe. Analiza la investigación del FBI y el complejo trasfondo psicológico que moldeó la destructiva trayectoria de Ted Kaczynski.
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Animales: ficción de intriga dirigida y estelarizada por Ben Affleck junto a Kerry Washington. Desarrolla el desesperado rescate de un adolescente secuestrado, revelando las sombrías ambiciones y secretos de un político angelino.