De qué trata "La nueva cenicienta", la película de Hilary Duff que está en Netflix: reparto y qué calificación tiene en IMDb

Cuando empezaba el nuevo milenio, las comedias románticas adolescentes se convirtieron en un pilar del entretenimiento pop, dejando huellas imborrables en toda una generación. Entre esos títulos inolvidables, La nueva cenicienta (A Cinderella Story), protagonizada por Hilary Duff, destaca como una de las producciones más entrañables y recordadas. La buena noticia para los amantes de la nostalgia es que la película se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, lista para revivir el encanto y una época dorada del cine juvenil.

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Una trama moderna y quiénes acompañan a Hilary Duff en el reparto

La trama sigue los pasos de Sam Montgomery (Hilary Duff), una joven que atraviesa una muy difícil convivencia con su madrastra Fiona y sus crueles hermanastras. Mientras trabaja en la cafetería familiar, Sam sueña despierta con ingresar a la prestigiosa Universidad de Princeton. Su monótona vida cambia cuando entabla una profunda amistad anónima vía mensajes de texto con un misterioso compañero de la escuela apodado "Nómada". Durante el esperado baile de graduación se revela la gran verdad: su confidente es Austin Ames, el codiciado mariscal de campo del equipo de fútbol americano.

Para acompañar a Duff en esta reinvención del clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm, la producción contó con un elenco estelar. Chad Michael Murray interpretó al galán adolescente, consolidándose como uno de los grandes íconos masculinos de aquellos años. Por su parte, la carismática actriz Jennifer Coolidge deslumbró con una hilarante personificación de Fiona, aportando los momentos cómicos más memorables del largometraje. El reparto se completa con la destacada participación de Regina King, como la sabia amiga Rhonda, y Dan Byrd en el papel del leal compañero de la protagonista.

Hilary Duff protagoniza "La nueva cenicienta". (Crédito de foto: Warner Bros.)

El estreno en 2004 y la movida pop de la época

Estrenada originalmente en las salas de cine durante el año 2004, la cinta dirigida por Mark Rosman llegó en pleno apogeo de la cultura juvenil de inicios de siglo. Esa inolvidable movida cinematográfica se caracterizó por adaptar historias tradicionales a entornos escolares contemporáneos, acompañadas por pegajosas bandas sonoras pop, moda con jeans de tiro bajo y teléfonos celulares con tapa.

La nueva cenicienta logró capturar la esencia de ese período tan particular, consolidando la brillante carrera de Hilary Duff y manteniéndose como una comedia romántica reconfortante que aún hoy cautiva a audiencias de todas las edades a través del streaming.