El músico argentino Sam Roca, conocido artísticamente como SAM E y exintegrante de Hijos de Padres, regresará a Buenos Aires para presentar oficialmente su proyecto solista. El artista, radicado en Miami desde hace más de dos años, se presentará el viernes 25 de septiembre a las 21 en Music Mansion, la sala del Teatro Premier, ubicada en Avenida Corrientes 1565.

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La fecha marcará su debut solista en Argentina, después de una etapa de crecimiento de su carrera en Estados Unidos. Para la ocasión, SAM E llegará acompañado por una banda completa y recuperará el formato de Primera Noche en el Teatro, espectáculo que había presentado a fines de 2025 en el Sandrell Rivers Theater de Miami.

El eje del show será “Muy Tarde”, su nuevo single, que acaba de sumar un videoclip filmado en Miami. La producción audiovisual fue dirigida por Diego Cadavid, realizador radicado en esa ciudad que trabajó anteriormente con artistas como Juanes y Jhayco.

La canción representa una nueva búsqueda dentro del proyecto de SAM E, con una propuesta que combina elementos del cantautor rioplatense con sonidos vinculados al indie pop latinoamericano. En esta etapa, el músico trabaja junto al productor Guillermo Porro, con una sonoridad más amplia sin abandonar el carácter íntimo que atraviesa sus composiciones.

SAM E y una banda formada por músicos de la escena porteña

Para su primera presentación solista en Buenos Aires, Sam Roca armó una formación integrada por músicos de distintas escenas de la música local. El grupo estará compuesto por dos guitarras, sintetizadores, bajo, batería y cuatro voces en los coros. En batería estará Julián Baglietto, quien durante 13 años formó parte del proyecto de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale y también fue integrante y cantante de Huevo. El bajo estará a cargo de Guido Ruggiero, vocalista y compositor de Lo’ Pibitos. La formación se completa con Pedro Figuerola en sintetizadores y coros, Martín Díaz Ampola en guitarra y coros, mientras que Sam E estará al frente de la guitarra y la voz.

La carrera solista de Sam Roca comenzó a tomar forma con “Resonancia”, su EP debut editado en 2024 y grabado en Electric Air Studios bajo la producción de Andrés Daza. Ese mismo año publicó un video EP con versiones acústicas de “Tormenta”, “Siento cada día más” y “Uno, dos, tres”, en una propuesta despojada que puso el foco en la guitarra y la voz.

El músico argentino Sam Roca, conocido artísticamente como SAM E y exintegrante de Hijos de Padres, regresará a Buenos Aires para presentar oficialmente su proyecto solista.

Durante 2024 y 2025 también publicó los singles “Algún Lugar”, “Siempre Mal Bien” y “Ya Me Cansé”, que en conjunto acumulan más de 85.000 reproducciones en Spotify. Entre ellos, “Algún Lugar” supera las 39.000 escuchas. Su actividad internacional también se intensificó durante el último año. SAM E fue elegido como artista invitado para abrir conciertos de Él Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos y El Zar durante sus recorridos por Estados Unidos y Colombia.

Ahora, con “Muy Tarde” como carta de presentación de su nueva etapa, SAM E volverá a tocar en la ciudad donde comenzó su recorrido musical. El show del 25 de septiembre será también la oportunidad de trasladar al escenario porteño el sonido que viene desarrollando desde Miami. Las entradas para la presentación en Music Mansion se encuentran disponibles desde a través de Plateanet.