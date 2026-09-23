La historia transcurre varios años después de “¿Por qué me casé?” (2007) y “¿Por qué me casé también?” (2010).

Netflix estrenó “¿Por qué me casé, entonces?”, la tercera película de la saga de Tyler Perry, en la que un casamiento reúne nuevamente a los personajes de las dos entregas anteriores y da lugar a una serie de situaciones que ponen a prueba sus relaciones.

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La historia transcurre varios años después de “¿Por qué me casé?” (2007) y “¿Por qué me casé también?” (2010). El elenco está integrado por Tasha Smith, Michael Jai White, Jill Scott, Richard T. Jones, Sharon Leal, Lamman Rucker y Taraji P. Henson, entre otros.}

Con su desembarco en la plataforma el 9 de septiembre, en sólo una semana acumuló 9,7 millones de visualizaciones, cifra que la ubicó en el primer puesto del ranking de las más vistas de habla inglesa en la gran "N".

¿De qué se trata “¿Por qué me casé, entonces?”?

La historia comienza con Jasmine, hija de Angela y Marcus, a punto de casarse con Wesley, el hijo de Roselyn. La pareja eligió el lago de Como, en Italia, para celebrar su unión, una decisión que reúne nuevamente a los protagonistas de las dos películas anteriores junto con sus hijos.

El encuentro permite volver a ver a Terry, Dianne, Sheila, Troy y Mike, cuyas relaciones atravesaron distintos conflictos a lo largo de la saga. También regresa Roselyn, interpretada por Taraji P. Henson, quien tiene una relación previa con el grupo y llega acompañada por su hijo.

Lo que debía ser una reunión familiar comienza a complicarse cuando aparecen cuestiones que los personajes creían superadas. Viejos vínculos, secretos y decisiones tomadas años atrás vuelven a influir en las relaciones del grupo, mientras la llegada de Nick y Regina suma nuevos elementos al conflicto.

La nueva generación también ocupa un lugar importante en la historia. Los hijos de los protagonistas empiezan a enfrentar sus propios problemas sentimentales y algunas de sus decisiones recuerdan a situaciones que sus padres atravesaron en el pasado. Ese paralelismo lleva a los adultos a revisar sus propias experiencias y el modo en que influyeron en sus familias.

Con una duración de casi dos horas, la película combina las historias de los personajes conocidos con los dilemas de sus hijos, mientras el grupo intenta atravesar un nuevo momento de tensión sin repetir los errores que marcaron sus relaciones anteriores.

Ficha técnica de “¿Por qué me casé, entonces?”