Final explicado de "El club gastronómico", la serie neerlandesa de Netflix

Netflix suma a su catálogo de entretenimiento la serie El club gastronómico (conocida como The Perfect Lie y en neerlandés como De Eetclub), una atrapante ficción de suspenso centrada en Karen, una mujer que se traslada junto a su familia a Bergen, un exclusivo y acomodado pueblo de Países Bajos.

{{{htmlAmp}}}

Allí logra integrarse rápidamente a un selecto círculo social compuesto por cuatro parejas adineradas que suelen reunirse en refinadas veladas gastronómicas. Sin embargo, la aparente idílica vida de lujos y fraternidad se desmorona de manera trágica cuando un misterioso incendio destruye una villa y termina con la vida de Evert, uno de los miembros más influyentes del grupo. A partir de ese incidente, Karen empieza a indagar en la red de mentiras, aventuras cruzadas e intereses financieros que esconden sus sofisticados amigos, descubriendo que la tragedia no fue un mero accidente ni el acto desesperado de un hombre deprimido, sino el sangriento desenlace de una intrincada conspiración.

El final explicado de "El club gastronómico"

El clímax de la temporada revela que el verdadero cerebro tras el incendio mortal fue Babette, la propia esposa de Evert. Tras disolver potentes sedantes en el té de su marido y en las bebidas de sus hijos para evitar que despertaran, incendió la vivienda familiar. Su objetivo era silenciar a Evert, quien conocía sus oscuros tratos financieros y la relación secreta que mantenía con Simon.

El plan se descarriló parcialmente porque Beau, su hijo mayor, no consumió el sedante, percibió el humo e intentó salvar a su padre, sufriendo quemaduras pero logrando sobrevivir. Cuando Karen finalmente ata los hilos y confronta la verdad tras hallar pruebas irrefutables, Babette reacciona violentamente atacándola con una aguja de tejer y un cuchillo, aunque la policía irrumpe a tiempo para arrestarla. Con Babette tras las rejas, la trama deja un inquietante cabo suelto: un visitante misterioso ingresa a la habitación de hospital de Hanneke, quien yacía en coma tras haber sido empujada desde un balcón, dejando abierta la interrogante para una posible secuela.

La nueva serie neerlandesa: "El club gastronómico". (Crédito de foto: Netflix)

Una producción neerlandesa basada en una novela

Basada en la célebre novela homónima escrita por Saskia Noort en 2004, esta sólida adaptación de Países Bajos se posicionó velozmente entre lo más visto de Netflix en múltiples países. La crítica especializada ha elogiado la construcción de tensión dramática y el retrato mordaz de las élites, mientras que también se destacan sus ágiles giros narrativos, consolidando así el gran alcance global que mantiene hoy el thriller europeo.