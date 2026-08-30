Los Leones históricos: vencieron a Países Bajos y terminaron terceros en el Mundial 2026

Los Leones derrotaron a Países Bajos por 2-1 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, por lo que la Selección Argentina masculina de hockey sobre césped cerró un gran torneo. En Wavre, Bélgica, el equipo dirigido por Lucas Rey pudo vencer a la máxima potencia histórica de este deporte en un encuentro muy parejo de principio a fin.

A los 11 minutos del tercer cuarto, Tomás Domene aprovechó la gran asistencia de Facundo Zárate para anotar el 1-0 en el marcador. De esa manera, se consagra por ahora como el máximo goleador del certamen con 10 tantos. Ya a los dos minutos del último cuarto, apareció Floris Middendorp luego de un corner corto para estampar el 1-1, pese a que los neerlandeses estaban con un hombre menos en la cancha. Sin embargo, a falta de menos de dos minutos para el epílogo, Matías Rey castigó tras un corto y sentenció el 2-1 definitivo para cerrar una brillante Copa del Mundo.

Los goles de Los Leones vs. Países Bajos, por el tercer puesto del Mundial 2026

Los Leones hicieron un gran Mundial

Por si fuese poco esta victoria por la medalla de bronce, la realidad es el conjunto comandado por Rey tuvo un muy buen certamen, a la altura de su nivel habitual. En el debut en el Grupo A aplastaron a Japón por 3-0 sin atentuantes, aunque luego Países Bajos hizo pesar la jerarquía y la localía para imponerse por 3-1. El desquite llegó en la tercera jornada, ante Nueva Zelanda, para concretar una histórica goleada por 7-1 que los depositó en la segunda ronda.

Los Leones tuvieron un gran Mundial 2026 y cerraron ante Países Bajos en Bélgica.

Ya instalados en esa siguiente fase, en el Grupo E, llegó el tan celebrado triunfo frente a Inglaterra por 3-1. Más tarde, llegó el turno de imponerse por 5-3 contra India para pasar a las semifinales merecidamente. Allí llego la injusta derrota frente a Alemania por 2-1, con dos fallos arbitrales muy polémicos incluidos. La presentación final por el tercer puesto fue ante Países Bajos, en el que vencieron por 2-1 sobre la hora.

Todos los partidos de Los Leones en el Mundial 2026

Primera ronda (Grupo A):

Argentina 3-0 Japón | Domingo 16 de agosto.

| Domingo 16 de agosto. Argentina 1-3 Países Bajos | Martes 18 de agosto.

| Martes 18 de agosto. Argentina 7-1 Nueva Zelanda | Jueves 20 de agosto.

Segunda ronda (Grupo E):

Argentina 3-1 Inglaterra | Sábado 22 de agosto.

| Sábado 22 de agosto. Argentina 5-3 India | Lunes 24 de agosto.

Semifinal:

Argentina 1-2 Alemania | Viernes 28 de agosto.

Tercer puesto:

Argentina 2-1 Países Bajos | Domingo 30 de agosto.

La lista de Los Leones en el Mundial 2026

Arqueros:

Tomás Santiago y Nehuén Hernando.

Jugadores de campo:

Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zárate.

Jugadores de reserva:

Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.