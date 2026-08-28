Los Leones cayeron ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey e irán por el Bronce

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en el Mundial de Hockey y quedaron afuera de la final, pero todavía van por el bronce tras un gran torneo.

Los Leones no pudieron meterse en la final del Mundial de Hockey. El seleccionado argentino perdió 2-1 frente a Alemania en una semifinal que tuvo un cierre intenso y luchará por el tercer puesto este domingo ante Países Bajos. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Lucas Rey volvió a ubicarse entre los cuatro mejores del mundo después de 12 años y todavía tiene la posibilidad de cerrar el torneo con una medalla.

El comienzo del encuentro fue parejo, con dos equipos que intentaron hacerse fuertes desde la posesión y que encontraron dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de gol. Durante el primer cuarto, las defensas se impusieron y ninguno consiguió generar una diferencia.

La historia tampoco cambió demasiado en el segundo período. Argentina y Alemania disputaron cada pelota en la mitad de la cancha y se cuidaron especialmente de no conceder espacios cerca de sus áreas.

La primera ocasión realmente peligrosa apareció del lado alemán. Justus Warweg tuvo una oportunidad muy favorable antes del descanso, pero no logró conectar la pelota debajo del arco defendido por Argentina.

El seleccionado europeo salió al tercer cuarto con otra intensidad y comenzó a presionar mucho más arriba. Los Leones tuvieron que resistir y encontraron en Tomás Santiago una figura clave para sostener el empate.

El arquero argentino respondió con una gran atajada en el comienzo del complemento y, poco después, Thomas Habif también tuvo una intervención decisiva al despejar una pelota sobre la línea. Pero Alemania siguió insistiendo hasta encontrar el premio. Justus Weigand apareció para marcar el 1-0 y poner al vigente campeón por delante.

Con la ventaja, los alemanes tuvieron nuevas posibilidades para ampliar la diferencia. Warweg volvió a quedar cerca del segundo tanto en dos oportunidades, aunque falló en ambas.

Los Leones no se dieron por vencidos y encontraron la reacción en el último cuarto. Una extensa corrida de Bautista Capurro permitió que Argentina consiguiera su primer córner corto del partido.

Tomás Domene fue el encargado de ejecutar la jugada y no falló. El delantero argentino convirtió el 1-1 y devolvió al equipo de Lucas Rey a la pelea por la final. El gol tuvo además un valor individual importante para Domene, ya que le permitió convertirse en el máximo goleador del Mundial.

El empate cambió el escenario y Argentina fue en busca del triunfo durante los minutos finales. Sin embargo, Alemania volvió a encontrar una oportunidad para ponerse en ventaja y terminó quedándose con el 2-1, luego de que la acción fuera revisada por el VideoRef.

Los Leones intentaron hasta el último instante, pero ya no pudieron volver a igualar el encuentro. La derrota los dejó afuera de la final, aunque todavía tendrán una última oportunidad para subir al podio.

España dio el golpe y habrá una final inesperada

La otra semifinal también tuvo un resultado que modificó el panorama del Mundial. España derrotó 4-3 a Países Bajos y consiguió acceder a la final.

El seleccionado español no alcanzaba una definición mundialista desde hacía 28 años y eliminó a una de las grandes potencias históricas del hockey sobre césped. De esta manera, Alemania y España definirán el título, mientras que Argentina deberá enfrentarse por la medalla de bronce.

El recorrido de Los Leones en el Mundial

El seleccionado argentino comenzó su participación en el Grupo A. Allí terminó segundo con seis puntos después de conseguir un debut contundente ante Japón, al que derrotó 3-0.

En la segunda presentación llegó la derrota 3-1 contra Países Bajos. Sin embargo, Los Leones se recuperaron rápidamente y cerraron la fase inicial con una goleada 7-1 frente a Nueva Zelanda, resultado que les permitió finalizar detrás del conjunto neerlandés.

Argentina avanzó a la segunda fase bajo el nuevo formato del torneo y quedó ubicada en el Grupo E. Allí consiguió una victoria fundamental frente a Inglaterra por 3-1, con tres goles de Domene.

Los resultados de la otra zona también terminaron favoreciendo al conjunto argentino. Alemania finalizó primero, España quedó segunda y el empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra terminó de confirmar la clasificación de Los Leones a las semifinales.

Antes del cruce con Alemania, Argentina tuvo que superar un último desafío frente a India. Y lo hizo con autoridad.

Los Leones se impusieron 5-3 con goles de Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete de Domene. Esa victoria aseguró definitivamente su lugar entre los cuatro mejores.

Los números que explican la gran actuación argentina

Más allá de la derrota ante Alemania, Los Leones llegaron a la semifinal como uno de los equipos más goleadores del Mundial. Argentina acumulaba 19 tantos antes de enfrentarse con los alemanes, la misma cantidad que Inglaterra. Alemania, en cambio, había convertido 12 goles hasta ese momento.

El regreso a una semifinal mundialista también representa un dato de enorme relevancia para el hockey argentino. La última vez que Los Leones habían alcanzado esta instancia había sido en 2014.

Doce años después, el equipo dirigido por Lucas Rey volvió a instalarse entre los cuatro mejores del mundo. Ahora tendrá una última oportunidad para transformar una muy buena campaña en una medalla.