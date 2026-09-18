De qué trata y reparto de "La cocina del infierno", la película para ver el fin de semana en Netflix

Nueva York, década de 1970. En el corazón de Hell's Kitchen, la violencia callejera y el dominio de la mafia irlandesa marcan la pauta diaria, pero el cambio más profundo comienza a gestarse en las sombras del hogar. Dirigida y escrita por Andrea Berloff (quien debuta al frente de un largometraje tras su aclamada labor como guionista en Straight Outta Compton), La Cocina del infierno presenta una fresca, visceral y cruda reinterpretación del cine de gánsteres tradicional. La película se adentra con pulso firme en las complejas dinámicas de poder de una época implacable, explorando qué sucede cuando las mujeres formadas para acatar órdenes y guardar silencio deciden tomar las riendas del imperio criminal tras un duro golpe del destino.

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Tres mujeres al frente de un imperio criminal

El elenco principal está encabezado por un trío versátil que desafía los roles convencionales de la época: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss. McCarthy interpreta a Kathy, una madre abnegada que se convierte en la voz de la razón; Haddish encarna a Ruby, una mujer afroamericana marginada por su propia familia política que busca reclamar su lugar respetado; y Moss da vida a Claire, una esposa sometida que encuentra en la violencia una inesperada liberación personal.

La trama se desencadena cuando sus respectivos esposos, tres destacados mafiosos del vecindario, son arrestados por el FBI y condenados a prisión. Ante el abandono financiero y la falta de apoyo de la propia organización criminal, este trío decide no quedarse con los brazos cruzados. Armadas de astucia y audacia, asumen el cobro de protección en el barrio, demostrando ser sustancialmente más eficientes, despiadadas y organizadas que los hombres a quienes reemplazaron.

"La cocina del infierno". (Crédito de foto: BRON Studios)

Entre el thriller criminal y el drama del poder

Enmarcada dentro del género del drama criminal y el thriller neoirlandés, La Cocina del infierno utiliza las convenciones clásicas de la mafia para construir un tenso relato sobre la ambición. No se conforma con asegurar su sustento, sino que coloca a las mujeres en una extensión agresiva de sus dominios, ofreciendo protección real a los comerciantes e ingresando en peligrosos terrenos disputados con la mafia italiana.

A medida que el dinero fluye y el control se consolida, la narrativa profundiza en la compleja transformación de sus protagonistas: la alianza inicial comienza a agrietarse violentamente ante la paranoia, las conspiraciones internas y la irresistible sed de poder. Con una ambientación de época y un ritmo acelerado, Berloff entrega una mirada distinta sobre la corrupción y las secuelas de la violencia.