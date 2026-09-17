Actúan Julio Chávez y Sofía Gala Castiglione: la serie argentina disponible en Prime Video que te atrapa al instante

Para quienes buscan relatos cargados de tensión, intrigas de poder y sólidas interpretaciones dramáticas, el catálogo de Amazon Prime Video ofrece una propuesta imperdible de la televisión argentina reciente. El Tigre Verón, la serie coproducida por Pol-ka, Turner, El Trece y Cablevisión, desembarcó en la plataforma de streaming como una de las opciones más atractivas para maratonear, con una narrativa cruda sobre los pasillos del sindicalismo local.
El pilar fundamental de la propuesta radica en la potencia interpretativa de Julio Chávez, quien encarna al dirigente con la densidad y el magnetismo característicos de sus trabajos en pantalla. Para acompañar el entramado del clan Verón y sus ramificaciones, la producción reunió a un elenco de primer nivel que incluye a Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Alejandra Flechner, Diego Cremonesi y participaciones especiales de Sofía Gala Castiglione, Muriel Santa Ana y Manuel Callau.
Dentro de este ecosistema de personajes, se destaca la actuación de Castiglione, aunque asume un rol secundario en la trama, la actriz logra adueñarse de cada una de sus escenas, aportando un matiz de visceralidad y realismo que enriquece el conflicto central. Con dos temporadas que combinan el suspenso policial con el retrato social, la serie se posiciona como una parada obligatoria para los amantes de las ficciones nacionales de alta factura.
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La historia sigue de cerca a Miguel "El Tigre" Verón, un experimentado y temido líder del gremio de la carne que debe defender su territorio frente a una amenaza múltiple. A lo largo de sus entregas, el protagonista enfrenta una tormenta perfecta desencadenada por la presión de sus adversarios políticos, los intereses del sector patronal y el acoso de la justicia, factores que ponen en riesgo tanto su imperio construido como la integridad de su círculo familiar.
Elenco completo de El Tigre Verón
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Julio Chávez como Miguel "El Tigre" Verón
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Andrea Pietra como Marina Paniguini
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Marco Antonio Caponi como Fabian "Fabito" Verón
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Sofía Gala Castiglione como Justina Verón
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Manuel Callau como Antonio "Chaqueño" Morán (Temporada 1)
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Muriel Santa Ana como Lorena Raimundi (Temporada 1)
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Alejandra Flechner como Fátima Ferrari (Temporada 1)
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Roberto Vallejos como Norberto "Satán" Rodríguez (Temporada 1)
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Ailín Salas como Estefanía Miranda
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Nicolás García como Cheti
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Marcelo Domínguez como Fernando "Corralero" Leal
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Mario Moscoso como Comisario Jiménez (Temporada 1)
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Diego Cremonesi como Marcos "Tano" Di Cesare
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Esteban Masturini como "Juando" Verón (Temporada 1)
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Germán de Silva como Arturo "Pela" De Angelo
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Daniel de Vita como Jorge "Hacha" Moreira
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Pablo Ríos como Mucanga
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Pablo Cerri como Sandro Navarro (Temporada 1)
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Manuel Longueira como "Tripa" Delfino (Temporada 1)
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Federico Liss como Diego Bazterrica (Temporada 1)
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Nina Spinetta como Laura
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Claudio Da Passano como Sergio
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Jennifer Biancucci como Guadalupe (Temporada 1)
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Sergio Sánchez como "El Hueso" (Temporada 1)
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Matías Alarcón como "Cachincho" (Temporada 1)
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Claudio Severo como "Minorini" (Temporada 1)
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Carlos Bisagnino como Marini (Temporada 1)
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Bruno Pedicone como Walter Sánchez (Temporada 1)
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Luis Luque como Yoryi Alvarado (Temporada 2)
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Lautaro Delgado como "Bocha" Alvarado (Temporada 2)
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Gerardo Chendo como Mariano Rinaldi (Temporada 2)
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Juan Ignacio Machado como Roberto "Corcho" Rojas (Temporada 2)
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Pablo Mónaco como Rafael Bernal (Temporada 2)
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Carlos Issa como Roque (Temporada 2)