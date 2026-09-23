De qué trata "Felicidades", la nueva película argentina que llega a Netflix en diciembre 2026

Netflix confirmó uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados para el cierre del año: en diciembre llegará a su catálogo Felicidades, una comedia hilarante encabezada por Griselda Siciliani y Adrián Suar. Dirigida por el realizador español Álex de la Iglesia, la producción promete convertirse en un éxito del streaming argentino, fusionando la probada química de su dupla central con la mirada ácida, desopilante y vertiginosa que caracteriza al director de El día de la bestia. La plataforma apuesta así a despedir el año a pura risa con este ambicioso proyecto.

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Una velada desastrosa y un elenco estelar de Felicidades en Netflix

La trama de la película se centra en la noche del cumpleaños de Felicitas, el personaje interpretado por Siciliani. Lo que debería ser una celebración alegre e íntima junto a su pareja se transforma rápidamente en un caótico torbellino de tensión, reproches velados y situaciones al borde del absurdo. A medida que avanzan las horas y los invitados llegan al departamento, los secretos guardados salen a la luz y hacen crujir los cimientos de la convivencia conyugal.

Reparto y elenco de Felicidades, la película Argentina de Netflix

La película ostenta de un elenco multitudinario y talentoso compuesto por:

Griselda Siciliani

Adrián Suar

Benjamín Vicuña

Violeta Urtizberea

Mike Amigorena

Martín Garabal

Mónica Raiola,

Diego Capusotto

Este ensamble de figuras le otorga un dinamismo coral único, donde cada personaje aporta una dosis de excentricidad y descontrol al impredecible festejo.

"Felicidades" la nueva comedia argentina. (Crédito de foto: Netflix)

Felicidades: del fenómeno teatral a la adaptación cinematográfica

Felicidades tiene su génesis en el teatro. La historia está basada en la exitosa obra homónima escrita por el dramaturgo Mariano Pensotti, la cual se convirtió en un verdadero fenómeno de público y crítica durante su paso por la tradicional avenida Corrientes. Tras conquistar a miles de espectadores en las tablas, el proyecto dio el salto al formato audiovisual de la mano de la productora Preludio.

Para esta versión fílmica, el guion fue adaptado en conjunto por el propio Mariano Pensotti y por Álex de la Iglesia, quien aportó su sello narrativo caracterizado por el ritmo frenético, la comedia de enredos y el humor negro.

Esta trasposición cinematográfica mantiene la premisa dramática de la pieza original, pero aprovecha los recursos del lenguaje audiovisual para ampliar las locaciones, profundizar los giros argumentales y potenciar el despliegue visual de la catástrofe familiar. Con la producción ejecutiva de Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece, la película se consolida como un entretenimiento total.