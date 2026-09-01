Araceli González destrozó a Griselda Siciliani: "Hay personas que…”

Araceli González pasó por el programa de Intrusos (América TV) y reavivó su polémica contra la protagonista de la serie Moria, Griselda Siciliani.

Durante una transmisión en vivo de Intrusos (América TV), Araceli González fue consultada acerca del conflicto mediático entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani. En ese contexto, la actriz y modelo argentina no dudó en sincerarse sobre su vínculo con la protagonista de la serie de Moria Casán y aclarar cuál es su postura frente a la situación.

{{{htmlAmp}}}

Asimismo, González lanzó: “No sé por qué me nombran. Ahí no fui un aluvión de emociones, dije la verdad, pero pasó mucho tiempo, uno sanó y ya me pasan otras cosas. Hay personas que hablan un poco de más y generan estos conflictos, pero yo siempre quedo como expuesta”.

Luego, González aclaró que, pese a todo lo ocurrido y a las diferencias del pasado, no tendría inconvenientes en saludar a Siciliani si coincidieran en algún evento. Sin embargo, ante la consulta sobre su relación actual con la actriz, causó sorpresa al recurrir, entre risas, a una conocida frase de su colega: “No hablo de mi vida privada”

Araceli González habló sobre su futuro profesional

Durante el mismo ciclo, Araceli González habló sobre su futuro profesional y de las propuestas que recibió para regresar a la televisión. Asimismo, confesó: “Me dan muchas ganas de hacer televisión, no sé si por las mañanas. Me ofrecieron hacer algo el año que viene y vamos a hablar más adelante”.

Además, reveló que recibió una propuesta para sumarse a un reconocido canal de streaming: “También tuve una propuesta de streaming en Olga y me encanta, pero también tenemos que charlar”. De esta manera, la actriz y conductora dejó abierta la posibilidad de volver a estar al frente de un proyecto audiovisual, aunque por el momento no hay una confirmación sobre cuál será su próximo destino.

Parte del equipo de Olga en el estudio de streaming.

La propuesta de OLGA se da en un contexto de crecimiento para el canal de streaming, que continúa ampliando su programación y sumando nuevas figuras a su grilla. Durante 2026, OLGA logró fortalecer su presencia dentro del streaming argentino y, en junio de 2026, registró más de 7,8 millones de usuarios únicos en YouTube.