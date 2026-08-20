Araceli González se cansó, habló del cierre de la empresa de su hija y apuntó contra las políticas de Milei y la crisis económica: "Sufriendo muchísimo"

Araceli González habló sin tapujos de la complicada coyuntura económica que atraviesa la Argentina e instaló una vez más este debate en el ambiente artístico. La actriz abordó el impacto que las políticas económicas de Javier Milei y la recesión tienen sobre el tejido productivo nacional, compartiendo una vivencia íntima y dolorosa: el cierre de la marca de indumentaria y accesorios que su hija, Florencia Torrente, sostuvo durante más de una década.

Sin el respaldo financiero de las grandes corporaciones para amortiguar la caída de las ventas, la firma creada por Torrente junto a una amiga de la infancia tuvo que bajar la persiana. González utilizó este caso familiar para visibilizar la realidad que enfrentan miles de emprendedores en el país ante la brusca baja de las ventas y los elevados costos operativos.

Al profundizar sobre el escenario actual que enfrentan los pequeños y medianos comerciantes, la actriz de Guapas remarcó la vulnerabilidad del sector ante la falta de consumo y el ahogo financiero: "Todo lo que es empresa pyme, grande o chica, está sufriendo muchísimo porque la economía del país y el bajo consumo hace que sucumban las empresas que no tienen red para poder sostenerse", soltó en LAM.

La historia detrás de la pyme de Florencia Torrente

Con evidente emoción, Araceli recordó el esfuerzo depositado en el proyecto familiar que llegó a su fin: "Flor amaba su empresa que tenía junto a su amiga del jardín, hicieron esta marca y la sostuvieron durante trece años con sudor y mucho amor. Y hubo un momento en el que ya no se puede más. Es triste porque son más de treinta pymes, empresas que han cerrado en este último tiempo, y eso habla de la situación".

Flor Torrente.

Para finalizar, González aclaró que no le interesa meterse en política partidaria pero que considera de urgencia que haya un horizonte de esperanza para las nuevas generaciones. "Solo quiero que mi país rinda para que los jóvenes puedan ser influyentes y trabajar; hacer lo que deseen y quedarse en nuestro país", concluyó.

Las palabras de Araceli González sobre su vínculo con Adrián Suar

Hace algunos meses, la actriz fue parte de la mesa de Mirhta Legrand y allí no pudo contener las lágrimas al referirse al padre de su hijo menor. "Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar. Me hace sufrir mucho verlo sufrir. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo siempre protegí a mis hijos detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”, soltó Araceli González.